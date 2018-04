AKTUALIZOVANÉ: Tragédia na trati. Pri zrážke auta s vlakom vyhasli dva ľudské životy (+ VIDEO A FOTO)

Tri osoby previezli do nemocnice.

11. apr 2018 o 8:16 Marcela Ballová, Ľubomíra Karmanová

RIMAVSKÁ SOBOTA. Dnešný deň sa začal tragicky. Na železničnom priecestí Sabová pri Rimavskej Sobote došlo k zrážke auta s vlakom.

Podľa riaditeľa Hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobote Mareka Laššáka pri zrážke zomreli dvaja ľudia. "Na mieste zasahovali šiesti príslušníci na dvoch kusoch techniky. Posádku sme z auta museli vystrihnúť. Dvaja už boli mŕtvi, ostatných troch sanitky odviezli do nemocnice," konštatoval.

Podľa našich zistení zahynul vodič a 25-ročná spolujazdkyňa Brigitta G. z Jesenského. Bola matkou malej dcérky. Cestovala do práce do Sewonu (výroba káblov) v Rimavskej Sobote. „Je to obrovská tragédia. Do Jesenského sa spolu s partnerom prisťahovali zhruba pred dvoma rokmi. Viedli usporiadaný, pokojný život," vyjadril sa sused.

Cesta bola niekoľko hodín neprejazdná a vlaky mali meškanie.

"Nehoda sa stala krátko po šiestej hodine ráno. Došlo k zrážke osobného vlaku a osobného motorového vozidla značky Škoda Octavia, v ktorej sa nachádzalo päť osôb," uviedla krajská policajná hovorkyňa Mária Faltániová.

V úseku bola hustá hmla. Podľa našich zistení vodič Octavie tesne pred priecestím obiehal dodávku, ktorá už stála, keďže blikalo výstražné znamenie.

Aktualizované o 14. 35 hod. o vyjadrenie, ktoré poskytla Mária Faltániová, krajská policajná hovorkyňa:

"Tridsaťročný vodič z obce Studená viedol osobné motorové vozidlo Škoda Octavia v smere od Rimavských Janoviec do Rimavskej Soboty. Predchádzal dodávku, ktorá stála pred železničným priecestím bez závor, chráneným svetelnou signalizáciou. V čase, keď na priecestí, z dôvodu prichádzajúceho vlaku, svietilo červené výstražné svetlo, vodič Octavie nerešpektoval svetelnú a zvukovú signalizáciu, cez plnú čiaru obišiel dodávku a vošiel na železničné priecestie. Tam do jeho ľavej prednej časti narazil vlak. V osobnom vlaku sa nachádzali šiesti cestujúci a dvaja zamestnanci. Z nich sa nikto nezranil. Vo vozidle boli okrem vodiča aj štyri spolujazdkyne. Vodič a 25-ročná žena, ktorá sedela na sedadle za ním, utrpeli ťažké zranenia, ktorým na mieste podľahli. Tridsaťročná spolujazdkyňa z Hodejova sa pri nehode ťažko zranila. Dvadsaťšesťročná spolujazdkyňa z obce Studená, sediaca na prednom sedadle, utrpela ľahké zranenie a po ošetrení bola z nemocnice prepustená domov. Štyridsaťšesťročná spolujazdkyňa z Blhoviec zostala s ľahkými zraneniami hospitalizovaná v nemocnici. Na mieste nehody bol aj súdny lekár a v prípade usmrtených osôb bola nariadená súdna pitva. Do vyšetrovania dopravnej nehody bol pribratý aj znalec z odboru cestnej dopravy. Škoda, ktorá pri nehode vznikla na vozidle a na poškodenom rušni, je odhadnutá na 12-tisíc eur. Vyšetrovateľ v Rimavskej Sobote začal trestné stíhanie pre prečin všeobecné ohrozenie a nehoda je v štádia vyšetrovania."