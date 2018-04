Soboťanky sa prepadli na štvrté miesto

Slovan nevyužil potenciál, ktorý nepochybne mal. Podpísali sa pod to viaceré faktory.

12. apr 2018 o 16:00 JÚLIUS GEĽO

RIMAVSKÁ SOBOTA. Hráčky VK Slovan Rimavská Sobota sa umiestnili v prvej lige Východ vo volejbale žien na štvrtej priečke. Tím z Gemera zaznamenal 25 víťazstiev, 15 prehier, nazbieral 73 bodov. Ukázal lepšiu i horšiu tvár.

Zverenky trénerky Aleny Kudlíkovej st. ťahali v priebehu základnej časti sériu štrnástich víťazstiev v rade a držali sa na líderskej pozícii. Definitívne o ňu prišli v jej poslednom kole. V dlhodobej časti súťaže neprehrali Soboťanky doma ani raz. Hneď v úvodnom kole nadstavby (o 1. – 4. miesto) však stratili domácu neporaziteľnosť.

V prvom stretnutí ešte zdolali MVK Stropkov 3:2, ale v tom druhom následne prehrali so Stropkovčanmi v piatich setoch, keď zbabrali veľmi dobre rozohratý tajbrejk. V ďalších zápasoch triumfoval Slovan už len dvakrát a osemkrát ťahal za kratší koniec. Zabral v Stropkove a na domácej palubovke dokonale zaskočil hráčky TJ Sokol Giraltovce, ktoré súťaž ovládli.

Kapitánka najvyťaženejšia

V záverečnom kole nadstavby sa rozhodovalo o tom, či Rimavská Sobota obsadí tretie, štvrté, alebo za istých okolností druhé miesto. Keďže Soboťanky nepochodili v Žiline, klesli z tretej na konečnú štvrtú priečku. S tou by nemala byť v Slovane spokojnosť. Pokrivkávalo to tiež v tréningovom procese, pri udržiavaní hráčok v zápasovom rytme či pri skladaní tímu na niektoré duely, čo súviselo s rôznymi absenciami hráčok. Káder Slovana mal pritom svoju nespornú kvalitu.

Pred začiatkom ročníka ho posilnila Jana Kubaliaková a do tímu sa vrátila Panicová (Drugdová). V jeho priebehu angažoval klub Radku Kubaliakovú a doriešil sa príchod Majerovej. Stálicami v zostave sú Kudlíková ml. a Žírošová. Z mladých dostávali príležitosť Szőkeová, Uhrinová, Lakatošová i Bolhová. Vypomohli Megelová, Chebeňová a Kačániová. Všetky duely odohrala iba kapitánka Alena Kudlíková ml.

Obmena zostavy

„Pred začiatkom sezóny som hovoril, že máme cieľ skončiť do štvrtého miesta. Predvídal som, že nebudú vždy k dispozícii všetky hráčky. Vtedy sme ešte nemali v družstve ani Radku Kubaliakovú. Moja predpoveď sa naplnila. Škoda však toho, lebo sme mohli obsadiť tretie a prípadne aj druhé miesto,“ uviedol prezident VK Slovan Rimavská Sobota Štefan Baláž.

„Nie som však úplne spokojný so štvrtým miestom. Predpokladal som, že najmä po príchode Radky Kubaliakovej by to mohlo byť aspoň druhé miesto. Takže malo to byť lepšie. Žiaľbohu, hráčky, na ktoré sme sa spoliehali, nenastupovali v každom zápase, a tak to prakticky zostávalo na pleciach Kudlíkovej ml. a Žírošovej. Nebola stabilita základnej šestky, skoro v každom kole nastúpilo družstvo v inom zložení. Nie všetky hráčky mali taký prístup k tréningom i zápasom, aký by mali mať. Mrzí ma, že najmä mladé dievčatá ani len dvakrát do týždňa netrénovali,“ pokračoval v hodnotení.

Bolo sa na čo pozerať

Šéf klubu vyzdvihol najväčšie pozitívum.

„V kompletnom zložení sme hrali vynikajúci volejbal, dalo sa na to pozerať. Malo to všetko, čo volejbal má mať. Aj čo sa týka obrany i útoku. Akonáhle sme nenastúpili v najsilnejšom zložení, a to najmä vonku, tak sme neuspeli. Žiaľbohu, v závere nadstavbovej časti sme klesli na to štvrté miesto. Tam sa to pokazilo.“ Zaujímavosťou je, že Soboťanky zvíťazili iba vtedy, ak hrala v ich zostave minimálne jedna z dvojičiek Kubaliakových. Alebo inak: bez prítomnosti aspoň jednej z nich sa z triumfu netešili.

Mali na viac

Slovanistkám tesne unikla tretia priečka. VA UNIZA Žilina, ktorá ju obsadila, dosiahla rovnako 25 výhier, 15 prehier, no získala 74 bodov.

Faktom však je, že z prvých troch tímov mali Soboťanky najhoršiu bilanciu vzájomných stretnutí práve so Žilinou.

„Škoda, že sme skončili štvrté. Na to, aby sme si udržali tretie miesto, sme potrebovali zabodovať v Žiline. Keby sme však nastupovali v každom stretnutí v kompletnom zložení, možno by sme naozaj obsadili druhé miesto. Nadstavbová časť bola v našom podaní dosť zlá. Tam nám niektoré hráčky veľmi nepomohli. Nastala situácia, že sme museli súťaž dohrávať s mladými hráčkami, ktoré predtým veľmi nehrávali,“ povedala kormidelníčka Alena Kudlíková st.

Ako poznamenala, súťaž bola v porovnaní s predchádzajúcou sezónou, v ktorej Slovan skončil tretí, kvalitnejšia. Zloženie jej účastníkov sa obmenilo a posilnili sa Giraltovce.