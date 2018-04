Hnúšťanke Tokárovej sa darilo v Komjaticiach

Odchovankyňa Iskry si zahrala v klube z okresu Nové Zámky do sýtosti.

14. apr 2018

HNÚŠŤA. Volejbalistka Lucia Tokárová si odkrútila vydarenú sezónu vo farbách ŠK Komjatice. Dvadsaťtriročná Hnúšťanka prispela k tretiemu miestu tohto družstva v prvej lige Západ.

„Nevedela som, do čoho idem. Je síce pravdou, že som pred tromi rokmi v Komjaticiach odohrala jednu sezónu, no teraz bol tím úplne iný. Jeho kapitánka mi dopredu vravela, že je novozložený. Chcela som hrať volejbal, chýbal mi. V podstate toto bola taká jediná možnosť. Vlani som toho pre zdravotné problémy odohrala za Hnúšťu málo.

Do Komjatíc som išla aj s jednou kamarátkou, takže som tam nebola sama. Z Nitry, kde na UKF študujem slovenský jazyk a literatúru, je to do tejto obce blízko. Časovo mi to tiež vychádzalo. Vôbec nič neľutujem,“ hovorí Tokárová.

Prekvapili všetkých

Ako zdôraznila, družstvo svojím umiestnením jednoznačne prekonalo očakávania.

„Toto veru nikto nečakal. Mňa to šokovalo. Prekvapili sme nielen ostatných, ale tiež samých seba. Domnievam sa, že tím podával výborné výkony. Na začiatku sme pritom poriadne ani nemali trénera. Spoluhráčky boli šikovné. Tvorili sme super kolektív. Zahrala som si do sýtosti. Myslím si, že sa mi darilo a pomohla som svojimi výkonmi k peknému tretiemu miestu,“ uviedla liberka Lucia. O svojich kvalitách presvedčila už v drese VK Iskra Hnúšťa, ktorého je odchovankyňou.

Komjatice doma raz zdolali v závere ročníka jednak Dinamo Bratislava, ktoré skončilo druhé a získali dokonca aj skalp hráčok VK TAMI Bratislava, víťaziek súťaže.

„Hrali sme dobre a bojovne, mali sme tiež šťastie. Možno nás súperky aj podcenili,“ poznamenala na margo cenných triumfov.

Čas ukáže

Lucia Tokárová finišuje s písaním diplomovej práce. Potom ju čaká jej obhajoba i záverečné štátnice. Aj keď mala v tejto sezóne dôvod na radosť z volejbalu, naznačila, že možno bola jej poslednou.

„Zatiaľ to vyzerá tak, že končím. Už som to ale hovorila aj v minulosti a neskončila som s volejbalom. Takže túto kapitolu definitívne neuzatváram. Najmä v súčasnosti ešte neviem, kde po ukončení vysokoškolského štúdia pracovne zakotvím. Keď sa mi však naskytne nejaká príležitosť a budem mať čas, tak budem ďalej hrať,“ vyjadrila sa Tokárová, ktorá si v priebehu kariéry zahrala aj za juniorky Volley project UKF Nitra.