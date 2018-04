Kachle a latrína patria k základnému vybaveniu obecného úradu

V malej gemerskej obci sa zastavil čas. Pred päťdesiatimi rokmi. Nemajú tu vodovod, kanalizáciu ani plyn. Na ťažké životné podmienky si obyvatelia zvykli.

21. apr 2018 o 14:08 Ľubomíra Karmanová

ZÁDOR. Kachle na drevo, lavór miesto umývadla a latrína. Znie to ako obraz z minulého storočia. V obci Zádor je to realita aj na obecnom úrade. Zádor je maličká dedinka v južnej časti Rimavskej kotliny v blízkosti prírodných kúpeľov Číž. Leží v ochrannom pásme liečivých vôd. Svojim pokojným životom tu žije 135 obyvateľov prevažne maďarskej národnosti.

V obci akoby sa pred polstoročím zastavil čas. Nevedie sem vodovod, nemajú plyn ani kanalizáciu. V domoch používajú vodu zo studní. Pred rokmi si dali urobiť jej rozbor. Zistilo sa, že nie je vhodná na pitie. Jednotlivé domácnosti si preto zakúpili malé čističky. Kúria tuhým palivom a každý dom má žumpu. „Ľudia si už zvykli na takýto život. Ja by som sa do mesta nepresťahovala,“ povedala s úsmevom starostka obce Ildikó Kovács.

Namiesto umývadla poslúži lavór

Na čele samosprávy stojí už šestnásť rokov. Práca to nie je jednoduchá. Príjmy sú malé, hospodáriť treba úsporne. Pracuje len na polovičný úväzok. Celý by z rozpočtu neutiahla a investovať treba do dôležitejších vecí. Štyri hodiny denne na vybavenie všetkého, čo jej funkcia obnáša nestačia, a tak často pracuje aj navyše.