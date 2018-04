Cyklotrasa spojí Rimavské Janovce s rekreačnou oblasťou Kurinec

Na realizáciu si obec zoberie prekleňovací úver. Celý projekt bude stáť viac ako dvestotisíc eur.

17. apr 2018 o 8:32 Ľubomíra Karmanová

RIMAVSKÉ JANOVCE. Rimavské Janovce s časťou Močiar spojí cyklotrasa. Pokračovať bude až do rekreačnej oblasti Kurinec. V súčasnosti do časti Močiar vedie z centra obce len poľná cesta. Tá je často prejazdná len terénnym vozidlom.

Problém zlepší cyklotrasa

Tunajší obyvatelia musia do obce chodiť cez Rimavskú Sobotu. „Nie je to veľmi praktické, lebo keď si potrebujú niečo vybaviť na úrade, namiesto dvoch kilometrov musia prejsť dvanásť,“ poukázal na kuriozitu starosta obce Stanislav Krahulec. Lepšiu dostupnosť do obce by mohla sčasti vyriešiť cyklotrasa. Obec ju chce vybudovať v čo najkratšom čase.

Financie na tento projekt samospráva získala prostredníctvom operačného programu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka na bezpečnú a ekologickú dopravu v regiónoch. Cieľom výzvy bolo aj zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy.

Trasa bude dlhá dva kilometre

Do tejto výzvy sa obec zapojila ešte v roku 2017. Projekt bol úspešný a do obecnej kasy na tento projekt prišlo 264 618,17 eur. Obec bude cyklotrasu spolufinancovať čiastkou 13 000 eur. Na začatie realizácie si obec zoberie prekleňovací úver. S budovaním sa už začína v týchto dňoch. „Úver potrebujeme na uhradenie prvých faktúr, ktoré nám potom ministerstvo preplatí,“ vysvetlil starosta.

Trasa v dĺžke dva kilometre bude viesť od malej stanice cez oddychovú zónu, ktorú nedávno opravili z vlastných zdrojov a prechádzať bude aj ponad rieku Rimava. Napojí sa na asfaltovú cestu pri rodinných domoch na Močiari neďaleko rekreačnej oblasti Kurinec a na cyklotrasu, ktorú vybudovalo mesto Rimavská Sobota. Šírku bude mať dva a pol až tri metre s krajnicami.