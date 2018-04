Nevyužívaný internát prebudujú na nové byty

Samospráva budovu odpredá investorovi. Po rekonštrukcii nové byty odkúpi späť. Financovať ich bude z úveru aj z príspevku na rozvoj bývania.

17. apr 2018 o 17:01 Ľubomíra Karmanová

RIMAVSKÁ SOBOTA. V Rimavskej Sobote pribudne 35 nových bytov. Má ich vybudovať investor v priebehu dvoch rokov od podpísania zmluvy z vlastných finančných prostriedkov.

Výstavbu plánujú už tento rok

Bytové jednotky vzniknú v priestoroch bývalého internátu v mestskej časti Sabová, ktorý investor odkúpi od mesta.

„Momentálne ohľadne tejto veci rokujem s dvomi firmami. Výstavba by sa mohla začať už tento rok. Predpokladám, že v priebehu dvoch rokov by sme byty mohli odovzdať do užívania,“ uviedol primátor Rimavskej Soboty Jozef Šimko.

Po kolaudácii ich prostredníctvom príspevku zo Štátneho fondu rozvoja bývania a úveru samospráva odkúpi späť. „55 percent pokryje príspevok a 45 percent vykryjeme z úveru. Ten sa bude splácať z nájomného po dobu 35 rokov,“ vysvetlil Šimko.

Svoj domov tu nájdu zamestnanci väznice

Ako zdôraznil, nepôjde o sociálne byty. Určené budú mladým rodinám, prípadne zamestnancom väznice, ktorej výstavba sa plánuje už v budúcom roku a vytvorí 340 nových pracovných miest.

Pôvodne chcela samospráva postaviť pre tento účel novú budovu na Hostinského ulici. Ani po dvoch rokoch sa tento zámer z viacerých dôvodov nezrealizoval, a tak vstúpila do hry nevyužívaná budova internátu. Na januárovom zasadnutí mestského zastupiteľstva túto možnosť navrhol poslanec Ivan Hazucha. Rekonštrukcia schátranej budovy sa javí výhodnejšie ako novostavba.