Vážne zranil lekárku z Lučenca. Súd vyriekol verdikt

Milanovi K. odvolací súd nevyhovel.

16. apr 2018 o 18:31 SITA

LUČENEC. Trest pol roka odňatia slobody podmienečne za prečin ublíženia na zdraví z nedbanlivosti potvrdil uplynulý týždeň odvolací senát Krajského súdu v Banskej Bystrici pre 34-ročného Milana K. z Hriňovej. Ako lyžiar zrazil na svahu lyžujúcu lekárku z Lučenca a spôsobil jej ťažkú ujmu na zdraví.

Vážne zranenia

Stalo sa to 5. januára 2015 predpoludním na lyžiarskom svahu SKI Centra Košútka v katastri mesta Hriňová. Milan K. pri predbiehaní lekárky do nej narazil, pričom žena utrpela zlomeninu troch rebier, pomliaždenie dolných častí oboch lalokov pľúc s pneumotoraxom a s krvácaním do pohrudnicovej dutiny, ako aj zlomeninu záprstnej kosti pravej ruky s posunom úlomkov. Zranenia si vyžiadali práceneschopnosť do 18. februára.

Okresný súd vo Zvolene uznal Milana K. za vinného a vymeral mu trest šesť mesiacov podmienečne s odkladom na jeden rok. Zároveň mu uložil aj povinnosť zaplatiť zrazenej lyžiarke bolestné 3 729 eur a dvom poisťovniam nahradiť škodu viac ako 2 400 eur.

Odvolal sa

Milan K. sa odvolal s tým, že je nevinný, lebo lyžiarka mu náhle skrížila jazdnú dráhu. Žiadal oslobodiť, prípadne vrátiť vec prvostupňovému súdu na doplnenie dokazovania. Odvolací senát mu nevyhovel a prvostupňový verdikt potvrdil.



Milan K. sa na odvolacom konaní ospravedlnil. Predseda senátu poukázal na to, že vzhľadom na doterajšiu beztrestnosť a prevahu poľahčujúcich okolností dostal trest na samej spodnej hranici zákonnej sadzby.

Zrazená žena má doteraz zdravotné problémy a zvyšok svojho nároku na náhradu škody si môže uplatniť v civilnom procese.