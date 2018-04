Počítačoví deduškovia sú ozdobou Kremíkového neba (+ FOTO)

Unikátne kúsky starej výpočtovej techniky putovali z povál a kabinetov do múzea.

19. apr 2018 o 0:06 Marcela Ballová

RIMAVSKÁ SOBOTA. Vyše tridsať počítačov s výkonom menším ako bežný mobilný telefón. Vášnivý zberateľ ich prirovnáva k lepšej kalkulačke. Pre záujemcov o výpočtovú techniku z čias bývalého režimu otvorili v Rimavskej Sobote Kremíkové nebo. Za stálou expozíciou s originálnym názvom stojí Radovan Ceglédy, majiteľ firmy RSNET, s. r. o.

„Donedávna boli staré počítače vystavené v našom zákazníckom centre. Spolupráca s Gemersko-malohontským múzeum umožní vidieť tieto skvosty širokej verejnosti,“ vyjadril sa Ceglédy počas minulotýždňovej vernisáže.

Hnaný zberateľskou vášňou

Keď sa zotmie a ľudia zvyčajne sedia pred televízormi, on surfuje po internete. Zaujímajú ho historické kúsky zo sveta počítačov, áut a nábytku.

Radovan Ceglédy neraz križoval našu republiku či Česko hnaný zberateľskou vášňou. Jeden z jeho najcennejších kúskov mu prišiel dokonca zo Severnej Karolíny. Apple IIe je skutočnou zberateľskou lahôdkou.

„Na trh bol uvedený v roku 1983. V tom čase stál 1395 dolárov. Ak by sme chceli stanoviť jeho dnešnú cenu, s prihliadnutím na infláciu, ku koncu minulého roka by bola 2841 eur,“ ozrejmil Rimavskosoboťan a s úsmevom podotkol, že doprava ho vyšla viac, ako samotný počítač. „Je funkčný a zohnať ho v Európe by bolo veľmi obtiažne.“

Osobitnú pozornosť v zbierke si určite zaslúži aj „štrbavý“ TNS HC 08 zo slušovického JZD. Dva okrúhle otvory pripomínajú tie, ktoré v autách slúžia na položenie kávy v poháriku.

„Vyzerá to tak, ale v skutočnosti to boli otvory na telefón. Dal sa tak používať modem,“ priblížil Ceglédy. Tento počítať bol uvedený na trh pred tridsiatimi rokmi a v tom čase stál 25-tisíc korún československých. Keď zoberieme do úvahy infláciu, dnes by vyšiel na 6497 eur.

Sen o sálovom počítači

Podnikateľ by rád svoju zbierku obohatil aj o sálový počítač. Je to kúsok, podobajúci sa obrovskej skrini.

„Vzhľadom na obmedzené priestory som mohol doposiaľ o takomto počítači len snívať. Dohoda s múzeom otvára nové možnosti. Vlastním už tri kusy terminálov k takémuto druhu výpočtovej techniky. Sú to skutočne niekoľko ton vážiace skrine, široké 60 cm, meter hlboké a 2,20 metra vysoké. A to, podotýkam, je skutočne len časť počítača,“ pripomenul Ceglédy.

Výstava, ktorú si záujemcovia môžu pozrieť v každý pracovný deň od 8. do 16. hod. a počas víkendov od 9. do 17. hod., prezentuje vyše tridsať kusov starej výpočtovej techniky. Používala s v rokoch 1982 – 1993. Zastúpenie v nej majú značky Aple, Atari, Sharp, Didaktik či Tesla.

Vystavený je aj legendárny Commodore 64 z roku 1982. V bývalom Československu sa predával za 10-tisíc korún.

„Môžeme ho označiť za prelomový model z hľadiska informatizácie ľudstva, pretože po celom svete sa ho predalo vyše 20-miliónov kusov,“ upresnil zberateľ, ktorý je rád, že pravek digitálneho veku nezapadá prachom kdesi na pôjde či školskom kabinete.

Výstava potrvá do 30. júna.