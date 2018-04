Do Hnúšte sa vrátia majstrovstvá Slovenska

Športovú halu v Hnúšti v sobotu zaplnia vyšportované telá.

19. apr 2018 o 8:00 Jozef Mikuš

HNÚŠŤA. Do mesta v Rimavskosobotskom okrese sa vráti národný šampionát. Hnúšťa bude po prestávke opäť patriť Majstrovstvám Slovenska juniorov a junioriek v kulturistike, bikiny fitnes a body fitnes (21. 4.).

Za návratom celoslovenskej súťaže do mesta opäť stojí Dušan Ďubek z klubu Iskra Hnúšťa. „O usporiadanie majstrovstiev je veľký záujem aj z iných miest, takže sme si museli trochu počkať a zabojovať za to, aby sa šampionát opäť vrátil do nášho mesta. Iskra Hnúšťa má vo svete kulturistiky a fitnesu už dlhé roky silné meno, takže určite zavážil aj tento fakt,“ povedal na úvod organizátor a bývalý úspešný kulturista Ďubek.

Dva týždne pred súťažou bolo zaregistrovaných vyše 80 pretekárov. Silné zastúpenie bude mať aj región Gemer-Malohont. „Na šampionát sa pripravujú dievčatá od Rolanda Brosmana z Rimavskej Soboty a nebudú chýbať ani zástupcovia z Hnúšte. Škoda, že Lučenec je momentálne trochu v pozadí, keďže v minulosti mal v tomto športe silné meno,“ podotkol organizátor.

Súťažiť sa bude v kulturistike, klasickej kulturistike, men physique a fitnes juniorov, fitnes, bodyfitnes, bikiny fitnes, women physique junioriek. Súčasťou majstrovstiev bude aj nominácia na juniorské európske majstrovstvá. Okrem vyšportovaných súťažiacich sa diváci môžu tešiť aj na športové legendy ako Pavol Jablonický, Jozef Pribilinec či Libor Minařík, ale aj súčasné hviezdy fitnesu Adelu Ondrejovičovú alebo Luciu Košeckú.

Majstrovstvá Slovenska sa uskutočnia v sobotu 21. apríla v športovej hale v Hnúšti. Štart je naplánovaný na 13.00 hod.