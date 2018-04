Kelemen považuje sezónu za úspešnú

Hokejista z Novohradu naznačil svoj potenciál v semifinálovej sérii proti Trenčínu.

20. apr 2018 o 7:31 JÚLIUS GEĽO

LUČENEC. Vo farbách HKM Zvolen si odkrútil druhú sezónu v Tipsport lige se-niorov. Popritom nastupoval hokejista Miloš Kelemen tiež v extralige juniorov. Mládežnícky reprezentant z Lučenca štartoval premiérovo aj na vrcholnom podujatí.

„Myslím si, že to bola z môjho pohľadu úspešná sezóna. Dala mi toho veľa. Predstavil som sa na majstrovstvách sveta dvadsaťročných, ktoré sa konali v Buffale, so Zvolenom som si zahral v semifinále Tipsport ligy. Kým vlani som sa v nej ešte len rozbiehal, teraz sa mi už hralo dobre. S priestorom na ľade som bol spokojný. A to či už v drese Zvolena, alebo v projekte HK Orange 20, kde som strávil pár týždňov pred svetovým šampionátom,“ uviedol osemnásťročný Kelemen.

Prvé góly v play off

Zvolenský mančaft obsadil v najvyššej súťaži štvrté miesto. Po základnej časti figuroval na druhej priečke, vo štvrťfinále play off prešiel cez Žilinčanov, no potom stroskotal na Dukle Trenčín. Tím spod Pustého hradu jej podľahol v sérii 2:4 na zápasy.

„Určite vládne z vypadnutia v semifinále sklamanie. Mrzelo nás to, lebo sme vedeli, že máme na postup. Tvorili sme fantastický kolektív. Odohrali sme s Trenčínom vyrovnané zápasy. Myslím si, že súper mal viac šťastia. Prajem však vo finále titul Dukle, má fantastických fanúšikov,“ povedal zvolenský krídelník.

Ten si práve proti Trenčínu otvoril strelecký účet v play off. Podarilo sa mu to v úvodnom dueli celej série. V záverečnej tretine prekonal brankára Valenta a prispel k domácej výhre HKM 5:2.

„Vlani som v play off nebodoval. Tento rok som v ňom zaznamenal štyri body, všetky v stretnutiach s Duklou. K dvom gólom som pridal aj dve asistencie, čo vnímam pozitívne. Dostal som šancu v prvých dvoch – troch päťkách, a to sa hneď inak hrá. Celkovo som však nebol spokojný so svojou produktivitou v tomto ročníku tipsportligovej súťaže,“ bilancoval Miloš Kelemen.

Zmenu neplánuje iniciovať

Patril medzi najproduktívnejších hráčov juniorského tímu Zvolena. „Darilo sa mi v extralige juniorov. V kanadskom bodovaní ma predstihli hráči, ktorí tam odohrali viac zápasov než ja. Nastupoval som s kapitánskym céčkom. Nakoniec to ale vyzerá tak, že naše umiestnenie znamená vypadnutie, ak sa na tom už nič nezmení,“ doplnil mladík z Novohradu.

Účasťou na MS v kategórii do 20 rokov sa mu splnil jeden zo snov. V USA získal cenné skúsenosti. Rád by si zápolenie na takomto fóre zopakoval. „Čo sa týka klubovej scény, zatiaľ je to tak, že ostávam vo Zvolene. Mám tam ešte platnú zmluvu,“ podotkol Kelemen.