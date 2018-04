Na juhu Banskobystrického kraja sú platy nízke. Mnohé rodiny neušetria nič

Zvyčajné výdavky si bez problémov dokáže platiť len 20 percent obyvateľov.

23. apr 2018 o 9:14 Ľubomíra Karmanová, alx

LUČENEC/POLTÁR/V. KRTÍŠ/R. SOBOTA. Podľa prieskumov údajne tretina slovenských domácností tvrdí, že im z výplaty neostane ani euro. Odborníci však tvrdia, že na životnú úroveň nepôsobí len výška príjmu, ale najmä kontrola výdavkov.

Nadácia Partners v spolupráci s agentúrou Focus vo svojom prieskume zistili, že polovica účastníkov si nevedie pravidelný prehľad o príjmoch a výdavkoch. Pritom najkritickejšou oblasťou je nepremyslená spotreba v domácnosti.

Najviac financií z rodinného rozpočtu pohltí strava a bývanie. Ďalej je to kozmetika, oblečenie a voľnočasové aktivity.

Podľa Štatistického úradu Slovenskej republiky (ŠÚ SR) je priemerná mesačná mzda v okrese Rimavská Sobota 684 eur. V okrese Lučenec je to 770 eur, v okrese Poltár zarobia ľudia v priemere 713 eur a vo Veľkom Krtíši 707 eur.

Mnohí majú problém zaplatiť bežné výdavky

Zvyčajné výdavky si bez problémov pritom dokáže platiť len 20 percent obyvateľov. 65 percent dokáže platiť s ťažkosťami a až 15 percent nedokáže pokrývať bežné výdavky.

Sú rodiny, ktoré si pri svojom hospodárení nedokážu nič ušetriť. Najťažšie sa šetrí v neúplných rodinách. Mesačná úspora rodiča, ktorý vychováva deti sám, je necelých 20 eur na jedného člena domácnosti. Čisté príjmy v takejto rodine totiž predstavujú len 327 eur.

Partneri žijúci v spoločnej domácnosti bez detí dokážu usporiť 88 eur, pričom ich čistý príjem na jedného člena rodiny je 546 eur. Manželia s deťmi sú schopní ušetriť 49 eur.

Zo spracovaných údajov ŠÚ SR vyplýva, že v Banskobystrickom kraji je priemerný ročný čistý peňažný príjem na jedného člena domácnosti 5 226 eur, čisté peňažné výdavky 4 149 eur.

Rozdiel medzi čistými peňažnými príjmami a čistými peňažnými výdavkami predstavoval 1 077 eur na osobu a rok.

Z čistých peňažných výdavkov tvorili spotrebné výdavky 88 percent, teda 3 651 eur. V spotrebných výdavkoch domácností v Banskobystrickom kraji najvyššie položky boli výdavky na bývanie, vodu, elektrinu, plyn a iné palivá vo výške 828 eur a výdavky na potraviny a nealkoholické nápoje vo výške 792 eur.

Treba si viesť účtovníctvo, postačí malý zošit

Výdavky na dopravu predstavovali hodnotu 489 eur, výdavky na rozličné tovary a služby 284 eur, výdavky na rekreáciu a kultúru 266 eur, výdavky na nábytok, bytové vybavenie a bežnú údržbu domu 207 eur, výdavky na poštu a telekomunikácie 202 eur, výdavky na hotely, kaviarne a reštaurácie 174 eur, výdavky na oblečenie a obuv 171 eur, výdavky na alkoholické nápoje a tabak 106 eur, výdavky na zdravie 106 eur a výdavky na vzdelávanie 26 eur.

Odborníci odporúčajú viesť si prehľad o príjmoch a výdavkoch v domácnosti.

Do čistých mesačných príjmov treba okrem mzdy započítať zárobky z brigád, dôchodky, úroky, sociálne dávky, výnosy z prenájmu, dividendy či výživné.

Výdavky máme fixné, teda tie, ktoré uhrádzame každý mesiac a väčšinou rovnakú sumu. Patrí sem nájomné, hypotéka, poistenie, sporenie, elektrina, plyn, voda, telefóny, televízia, odvoz smetí, koncesionárske poplatky, školné, stravné, výdavky na dopravu,

Variabilné výdavky sú tie, pri ktorých nevieme vopred určiť výšku. Odvíjajú sa od potrieb domácnosti, rôznych príležitostí, ale aj od ročného obdobia. Patrí sem oblečenie, potraviny, drogéria, lieky, školské pomôcky, opravy ale aj alkohol, cigarety, koníčky, šport, cestovanie, kultúra aj nákupy pre radosť.

Ak sa nechceme dostať do problémov alebo žiť na dlh, je dôležité výdavkami nepresiahnuť príjmy. V prípade, že domáce financie nezvládame, je dobré poradiť sa s odborníkom. Pomôcť môže napríklad finančný poradca.

Sporiť sa dá aj z mála. Dokazujú to naši rodičia a starí rodičia, hovorí poradca

Finančný agent Martin Bachár začínal v poisťovníctve v roku 1998 ako rodinný poistný poradca. Od tej doby má na svojom konte množstvo certifikátov a licencií a neustále sa vo svete financií vzdeláva.

Roky so svojím tímom patril medzi špičku predajcov životného a investičného poistenia na Slovensku. Časom chcel portfólio svojich služieb rozšíriť. Lákala ho možnosť poskytovať pre klientov komplexné finančné služby, ako boli úvery, poistenie a investície. Vyskúšal si aj multilevel marketing. Vo svojej sieti mal takmer stovku obchodníkov. Momentálne pracuje pre svoju vlastnú firmu Finance and Consulting MB.

S akými problémami alebo požiadavkami najčastejšie za vami ľudia prichádzajú?

Ako získať úver alebo pôžičku na bývanie, zlepšenie bývania a zníženie splátok na úveroch. Ako ušetriť na poistení, ktoré už majú, alebo si musia uzatvoriť. Kam investovať dnes svoje financie. Tieto oblasti finančného sprostredkovania sú u nás najviac konzultované a spracovávané.

Štatistiky ukazujú, že ľudia najviac minú na jedlo, bývanie a dopravu. Priemerné príjmy sa pohybujú vo výške 440 a výdavky 358 eur. Znamená to, že bežná rodina dokáže niečo aj ušetriť. Čo najčastejšie ľudia robia s ušetrenými peniazmi?

Tieto priemerné štatistiky majú jednu nevýhodu, že sú priemerné. Takže tak ako príjmy sú aj vyššie, tak aj sporenie je individuálne. Sú ľudia a rodiny, ktoré neušetria nič a, naopak, ktorí ušetria viac ako je priemer. Ale ak mám odpovedať na otázku, na čo si ľudia radi šetria, tak je pre deti, na zlepšenie bývania, na auto, dovolenku, na dôchodok.

Aké máte skúsenosti s ľuďmi z nášho regiónu? Vedia narábať s financiami?

V každom regióne sa nájdu ľudia, čo vedia narábať s financiami. Hlavne ich vedia šetriť a nemíňať. Na moje prekvapenie sú to aj mladí ľudia, ktorí sa vybrali cestou sporenia a nie úverov. Platí, že mladým ľuďom bez založenej rodiny a úverov sa dá šetriť ľahšie. Takisto staršia generácia je sporivá a tiež to pozná a dokáže. Problémom bolo a je, že dostupnosť pôžičiek a úverov bola vysoká a tí, čo to prehnali, sa mohli dostať do špirály, z ktorej sa nevedeli dostať von. Takisto podnikateľské prostredie je vrtkavé a keď sa jeden rok darí, potom môže prísť obdobie horších rokov.

Čo budúcnosť? Myslia na ňu dnešní ľudia? Sporia si na horšie časy, alebo na to nemajú financie?

Mladí ľudia sú pre spoločnosť dôležití, lebo budú vytvárať hodnoty, ale pracovať rozumne s peniazmi ich nikto neučí. Hodinu finančnej gramotnosti by mali mať povinne všetci stredoškoláci aj s príkladmi zo života. Malo by to patriť k všeobecnému vzdelaniu. V spoločnosti prevládajú názory, že napríklad poistenie sú „vyhodené peniaze von oknom“, ale keď si niekedy pozriete relácie v televízii, tak vidíte kopec smutných príbehov rodín, o ktoré sa nemá kto postarať a štát to robí len okrajovo alebo minimálne. Ale sú to aj veci ohľadom úverov, dôchodkov. Naučiť sa pracovať s financiami je fakt zložitejšie, ako to vyzerá, lebo nie je to vždy o výške zárobkov. Určite ste čítali príbehy, ako niekto vyhral v lotérii a do pár rokov bol na mizine.

Aké rady ponúka finančný agent, keď človek za ním príde a povie, že nezvláda svoje financie?

To sa stáva a často, ale hlavne, keď je už problém vypuklý a človek nestíha platiť účty a splátky načas. Tu je zásadný problém, lebo ak by prišli skôr, tak možností je niekoľko. Zlúčenie viacerých úverov do jedného – optimalizácia, zníženie splátok na úveroch refinancovaním, úprava a optimalizácia poistení. Je to o tom, že všade sú reklamy na úvery a pôžičky a človek sa ľahko nechá zlákať. Bohužiaľ, pri strate zamestnania, zdravotných problémoch, alebo ak sa prestane dariť v podnikaní, rýchlo „vytriezvie“ a prichádza tvrdá realita, ktorá sa neraz končí až osobným bankrotom.

Dá sa ušetriť aj z mála?

Áno, najlepším príkladom sú nám rodičia a starí rodičia. Oni to proste dokázali a dokazujú stále. Babky a dedovia vždy potešia vnúčence nejakou korunou na meniny, narodeniny, Vianoce. Aj z toho mála, čo majú na dôchodku, si vedia ušetriť. Ale uznávam, je to ťažké a zložité, hlavne ak majú ľudia nízke príjmy. Tam by sa to dalo vyriešiť, ak by si privyrobili a tieto financie navyše by si šetrili alebo investovali. Je to o disciplíne odložiť si peniaze bokom. A verte, že to robí problémy aj ľuďom s dobrými príjmami, lebo tí sa radi zadlžujú a potom idú financie na splátky a úvery.

Čo investovanie? Mnohí možno majú pocit, že sú to vyhodené peniaze. Môže to pomôcť domácemu rozpočtu?

Investovanie je možno tá super vec, ktorú máme na Slovensku nepochopenú. Všetci by chceli byť finančne zabezpečení, nezávislí, dokonca bohatí. Záleží na mnohých okolnostiach: prostredie, vzdelanie, práca, príjem a narábanie s financiami. Dlhodobé investovanie môže ľuďom priniesť finančnú rezervu na dôchodok, pre deti na vysokú školu alebo len tak ako rezervu pre prípad, že si chceme užiť luxusnú dovolenku. Problém vidím v tom, že ľudia si myslia, že je to lacný nákup, ziskový predaj, a to všetko rýchlo. To nie je investovanie, ale špekulácia a s adekvátnym rizikom. Niekedy sa to podarí, ale zvyčajne nie. Investovanie je vlastne efektívnejšie sporenie, zvyčajne na určený cieľ a na určenú dobu.

Ako si správne zadeliť financie, aby človeku zostalo na všetko potrebné?

Dobrá otázka. Stále počúvame, že najprv zaplať sebe a potom... Moja skúsenosť vraví, že najprv zaplať nevyhnutné a dôležité veci a teda bývanie, splátky úverov, potom by som odporučil niečo si odložiť, asi 10 percent z príjmov (sporenie, poistenie), a zo zvyšku idú financie na stravu, oblečenie a podobne. Ak máme deti, tak na školu a vreckové. No a zábava a veci, ktoré by sme chceli, sú až na poslednom mieste. Ľahko sa to hovorí, horšie plní, ale takto to funguje. Ak to nerobíte, riskujete vážne finančné problémy a dôsledky.

Je dobré viesť si domáce účtovníctvo? Stretli ste sa s ľuďmi, ktorí to robia?

Účtovníctvom by som to asi nenazval, ale určite je dobré si sledovať príjmy a výdavky. Takisto je lepšie si tvoriť finančnú rezervu na neočakávané situácie a prípadne si sporiť na konkrétne veci. Často sa stáva, že ľudia majú hlbšie do vrecka, ale aj u nich sa dá sporiť 5 až 10 eur, a to po piatich rokoch bude rezerva od 300 do 600 eur. Sporenie na dovolenku alebo na vianočné sviatky je u nás úplne bežnou vecou. Horšie je, že sme si všetci už zvykli zobrať si pôžičku. A tu sú základné rozdiely, hlavne ak nám úvery prerastú cez hlavu. Takže áno, taký zošit alebo tabuľka v exceli na príjmy a výdavky je výborná vec.

V akom prípade by mal človek navštíviť finančného agenta? S čím mu dokážete pomôcť?

Aj keď si to ľudia ešte neuvedomujú, využívanie finančného poradcu je vo svete bežný štandard. Ak to mám s niečím porovnať, je to ako všeobecný lekár, ktorý môže buď hneď poradiť a vyriešiť klientove potreby, alebo ho vie usmerniť k odborníkom. Aj v našej oblasti sú ľudia, čo sa venujú a špecializujú na jednotlivé oblasti ako napríklad úvery, majetkové poistenie, investície. Niektorí zvládajú aj viacej sektorov. Nikto však nie je odborníkom vo všetkom, avšak každá firma má takzvaný back-office a tam sú odborníci špecialisti, ktorí pomáhajú finančnému poradcovi a rovnako aj klientom pri riešení ich potrieb. Takže odporúčam riešiť všetky finančné produkty s poradcom a začína sa to už pri účtoch v bankách, cez poistenie, úvery a hypotéky, druhý a tretí pilier až po súkromný dôchodok a investície. Dokonca aj zdravotnú poisťovňu môže lepšie poradiť finančný poradca ako lekár.

S akou sumou hospodária slovenské domácnosti v jednotlivých krajoch?

Štatistici spočítali, že priemerná slovenská rodina mala predvlani čisté peňažné príjmy vo výške 440,91 € a výdavky 358,41 € na osobu a mesiac.

Každý člen domácnosti tak ušetril mesačne zostávajúcich priemerných 82,50 €.

Najviac išlo na potraviny

Najvyššie príjmy aj výdavky mali podľa Štatistického úradu SR Bratislavčania. O druhé a tretie miesto súperili ľudia z Trnavského a Trenčianskeho kraja.

Kým tým v Trenčianskom kraji chodilo na účty o trochu viac peňazí, tí v Trnavskom zase o pár centov viac míňali. Najväčšia časť z rodinných rozpočtov išla vo väčšine krajov na potraviny a nealkoholické nápoje, v priemere to bolo 68,67 € na osobu a mesiac. Avšak v dvoch regiónoch minuli domácnosti ešte o niečo viac za bývanie, vodu, elektrinu a plyn ako za jedlo – a to v Bratislavskom a Banskobystrickom kraji.

Tieto dve hlavné výdavkové položky – potraviny a bývanie – boli na prvých dvoch miestach vo všetkých krajoch krajiny. Tretí v poradí (ak odhliadneme od kategórie „ostatné“) boli potom výdavky na dopravu.

Zaujímavé údaje sa zo štatistík dajú vyčítať, keď sa útraty na jednotlivé kategórie tovaru prepočítajú k celkovým výdavkom domácností (pozrite si v infografike).

Pekne je to vidieť na príklade alkoholických nápojov a tabaku: v eurách za ne síce najviac míňajú Bratislavčania a ľudia z Trenčianskeho kraja, a to vyše 11 € na osobu a mesiac.

Lenže v Košickom kraji, kde za ne utráca v eurách „len“ 9,51 eura, ide o najväčšiu sumu v pomere k celkovým výdavkom tamojších domácností.

Najdrahšie sa obliekajú Trenčania

S istou mierou nadsádzky sa z dát dá odvodiť aj to, kde žijú najväčší slovenskí parádnici a parádnice: nejde o hlavné mesto, ale Trenčiansky kraj – tam domácnosti za oblečenie a obuv minú mesačne 24,11 € na osobu. To je najviac tak v absolútnej výške, ako aj v pomere k celkovým výdavkom domácností z celej Slovenskej republiky.

Za hotely, kaviarne a reštaurácie minú zase v pomere k svojim príjmom najviac v Žilinskom kraji.

Za kultúru a rekreáciu najviac minú v Nitrianskom a Bratislavskom kraji. Až 98 eur z výplat dokážu ušetriť obyvatelia Košického kraja.