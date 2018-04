FOTO: Vydarené juniorské majstrovstvá v Hnúšti

Na pódiu sa predstavilo 114 súťažiacich. Fitnes klub Iskra Hnúšťa opäť zorganizoval úspešný šampionát.

23. apr 2018 o 13:30 Jozef Mikuš

HNÚŠŤA. Mestská športová hala v Hnúšti bola dejiskom prestížnej súťaže. V sobotu (21. 4.) sa tam uskutočnili majstrovstvá Slovenska juniorov a junioriek v bikiny fitnes, body fitnes a kulturistike.

Organizátori za Hnúšťu dlho bojovali

Šampionát, ktorý bol zároveň nominačkou na majstrovstvá Európy, sa po dlhšej odmlke opäť vrátil do Hnúšte vďaka vedeniu Fitness klubu hnúšťanskej Iskry. Národné majstrovstvá sa tam naposledy konali v roku 2015. Tých sobotných sa zúčastnilo 114 pretekárov.

„Toto číslo potvrdzuje, že kulturistika a fitnes sú medzi mladými ľuďmi veľmi populárne. Sme veľmi radi, že sme opäť mohli usporiadať republikový šampionát práve v Hnúšti. Dlho sme za to bojovali. Veľká vďaka patrí riaditeľovi majstrovstiev a prezidentovi Fitnes klubu Iskra Hnúšťa Ivanovi Demianovi,“ uviedol sekretár súťaže Dušan Ďubek.

Ten mal na súťaži aj osobného favorita v podobe svojej dcéry Michaely. Iba šestnásťročná fitneska vstúpila do sveta tohto športu len nedávno, no už má na konte prvé veľké úspechy. Na domácom pódiu sa v kategórii bikiny fitnes do 160 cm umiestnila ako dorastenka medzi juniormi na 4. mieste a predstaví sa na blížiacich sa majstrovstvách Európy. V Hnúšti sa spomedzi zástupkýň klubov z regiónu darilo Karin Kolesárovej (bikiny fitnes nad 166 cm) a Bianke Kupcovej (bikiny fitnes do 166 cm), ktoré sa vo svojich kategóriách stali národnými vicemajsterkami. V kategórii bikiny fitnes do 160 cm sa na 7. mieste umiestnila Dominika Brťková, na 10. mieste Tereza Prokopová a 11. priečka patrila Veronike Garajovej.

Košecká, Ondrejovičová, Minařík či Jablonický

Veľký záujem zo strany pretekárov príjemne prekvapil aj majsterku sveta v bodyfitnes Luciu Košeckú.

„Je pekné, že decká chcú športovať a venovať sa fitnesu, kulturistike či hocijakému inému športu aj na vysokej úrovni. Pokiaľ ich to baví a robia to zdravou a rozumnou cestou, tak je to fajn. Samozrejme, pri vrcholovom fitnese a kulturistike je okrem lásky k športu potrebná aj dobrá genetika. Kto však takýto dar do vienka nedostal, sa tomuto športu môže venovať na amatérskej úrovni,“ skonštatovala Košecká, ktorá bola na šampionáte jednou z hostí.

Spoločnosť jej robili mená národného, európskeho aj svetového formátu Adela Ondrejovičová, Libor Minařík či kulturistický veterán Pavol Jablonický. Účasť pôvodne prisľúbil aj olympionik Jozef Pribilinec, no napokon sa nemohol dostaviť.

„S Dušanom Ďubekom sme veľkí kamaráti. Tento región a tunajších ľudí poznám veľmi dobre. Rád sa sem vraciam, hoci bývam ďaleko. Mladí ľudia aj z tohto regiónu potvrdzujú rastúci záujem o fitnes a kulturistiku a to aj napriek ťažkej dobe. Preto som rád, keď aj napriek ťažkým podmienkam ostanú športu verní,“ vyjadrila sa legenda česko-slovenskej kulturistiky Jablonický.