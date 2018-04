Jarmok pomôže deťom z detských domovov

Organizátor podujatia má nápad, ako pomôcť deťom po odchode zo zariadenia začleniť sa do bežného života.

29. apr 2018 o 12:45 Ľubomíra Karmanová

HORNÝ TISOVNÍK. V nenápadnej dedinke pripravujú podujatie, ktorého cieľom je nielen zviditeľniť túto už takmer zabudnutú obec, ale tiež spojiť ľudí milujúcich rodný kraj, folklór, ľudovú kultúru a hlavne pomáhať.

Priučia sa starým remeslám

Hornotisovnícky jarmok ľudovej kultúry pripravujú organizátori na 14. júla. „Myšlienka jarmoku nie je v zárobku pre dnešných jarmočníkov. Budú tu iba slovenskí remeselníci, ľudoví umelci a deti z Detského domova v Hriňovej. Možno týmto deťom padnú do oka niektoré staré remeslá a stanú sa z nich noví učni či tovariši,“ priblížil organizátor Vlastislav Bartoška.

Pomoc pre deti z detských domovov vidí najmä v naštartovaní ich budúcnosti po odchode zo zariadenia. „Mnohí sa dostávajú na ulicu, pretože nemajú základ, pracovné návyky a možno ani predstavu, čo by mohli robiť. Na jarmoku by mohli vzniknúť vzťahy medzi remeselníkmi a deťmi, ktoré by položili základ budúcej spolupráci,“ vysvetlil organizátor svoju predstavu.

Zapoja sa aj športovci

Podľa jeho slov ponúkne toto podujatie možnosť priučiť sa nielen remeslám, ale aj hospodáreniu. Podujmú sa na to odborníci z fachu. „Účasť nám prisľúbili aj športovci z Dukly Banská Bystrica s ukážkami rôznych športov, známe folklórne súbory, speváci, hudobníci. Určite bude na čom popásť oči aj dušu,“ uviedol Bartoška.

Umelci a remeselníci predvedú ukážky výroby šindľov, syra, hrncov, krčahov, košíkov a mnoho iného. Športovci zasvätia návštevníkov do tajov olympijských športov. Súčasťou podujatia budú stánky, v ktorých odborníci vysvetlia zaujímavosti z histórie, archeológie aj možnostiach podnikania.

„Chceme osloviť rodákov, ale aj obyvateľov iných regiónov, aby prišli a podporili dobrú vec. Vstupné na podujatie bude dobrovoľné a vyzbierané peniaze venujeme deťom zo spomínaného detského domova,“ dodal na záver Bartoška.