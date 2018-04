Dvadsaťpäťročnú fontánu nahradí moderná s vodnými delami a osvetlením

Starú už zbúrali. Nová bude stáť stotisíc eur.

23. apr 2018 o 17:50 Ľubomíra Karmanová

VEĽKÝ KRTÍŠ. V týchto dňoch samospráva vo Veľkom Krtíši zbúrala 25-ročnú fontánu. „Jej technológia sa za štvrťstoročie opotrebovala, bola už nefunkčná,“ konštatovala hovorkyňa mesta Erika Grega.

Teleso fontány bolo vystavené rôznym poveternostným podmienkam, čo sa podpísalo pod zlý stav. „Mesto sa rozhodlo pre celkovú obnovu,“ uviedla Grega. Nová fontána bude plochá, s farebným osvetlením. Pôjde o novodobý typ fontán so samostatnou technologickou časťou a úpravou spevnených plôch v okolí fontány. Bude mať 11 trysiek a dve vodné delá. Dielo bude stáť 103 725,42 eura. Práce na obnove fontány by mali byť ukončené do 30. júna.