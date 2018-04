Lokalita Fándlyho sa stala výzvou pre mesto aj budúcich architektov

Spolupráca mesta so študentami prináša nový pohľad na realizáciu verejného priestranstva. Zaujímavý projekt ocenili aj v zahraničí.

26. apr 2018 o 10:30 Ľubomíra Karmanová

LUČENEC. Mladí architekti pracujú na návrhoch budúceho výzoru zóny Fándlyho v Lučenci. Spolupráca mesta s Fakultou architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave sa osvedčila a prebieha už tretí rok. Počas tohto obdobia priniesli svoje návrhy a riešenia problémových častí mesta. V prvom roku sa realizovali ideové návrhy lokalít okolo Husovej ulice a centrálny priestor v Opatovej, ktorý sa aktívne transformuje v réžii samosprávy a súkromného investora.

Vplyv na budúci vzhľad lokality majú obyvatelia

Súčasne so zónou Fándlyho sa riešilo Tuhárske námestie. V súčasnosti je projekt v príprave pre územné rozhodnutie.

„V marci sme obyvateľom prezentovali návrhy na oblasť Fándlyho. Išlo o prvé plánované stretnutie s verejnosťou v tejto lokalite, na ktorom študenti prezentovali všetky svoje výstupy a aby zároveň čerpali z návrhov a predstáv občanov bývajúcich v tejto lokalite,“ priblížila hovorkyňa mesta Mária Bérešová.

„Ľudí musíme počúvať, pretože najlepšie poznajú ulicu či dvor, v ktorom žijú. Ich záujem pramení nielen z prirodzenej potreby žiť a fungovať v bezpečnom a čistom prostredí. Po predstavení výsledkov študentských prác a výskumu aktívne vstúpili do odporúčaní pre budúci rozvoj územia,“ doplnil autor koncepcie projektu Ivan Siláči.

Areál je dlho nevyužívaný a zanedbaný

Spomínanú lokalitu vymedzili ulicami Haličská, Duklianskych hrdinov, Jánošíkova a J. Fándlyho. Ide o územie, ktoré v minulosti slúžilo ako areál kasární. Po druhej svetovej vojne sa transformovalo na rôzne funkcie. „Práve toto bolo hlavnou výzvou projektu. Okolie Fándlyho je dlhé roky zanedbávané,“ konkretizovala Bérešová.

Jeden z bývalých internátov je v rekonštrukcii. Onedlho sa zmení na bytový dom.„V tejto lokalite chýba bývanie, preto sa podvečer vyľudní a začína byť nebezpečná. Je dobré, že sa budova internátu transformuje na trvalé bývanie,“ domnieva sa Siláči.

Druhý bývalý internát je vo vlastníctve BBSK a stále sa využíva. Tretí spolu s uhoľňou je v dezolátnom stave. Aktuálne budovu vlastní súkromník a mesto má obmedzený dosah na poriadok a čistotu okolia. „Vlastník bol opakovane vyzývaný, aby si tento priestor oplotil, aby sa zamedzilo nežiaducemu prístupu verejnosti. Tiež bol vyzývaný, aby udržiaval poriadok a čistotu na svojich nehnuteľnostiach,“ ozrejmila hovorkyňa.

V budúcnosti by tu mohli byť športoviská

V lokalite je množstvo zanedbanej neudržiavanej zelene, chodníkov, príjazdových ciest i športovísk. Na stretnutí s verejnosťou padli konkrétne návrhy a priania občanov žijúcich v danej lokalite. Podľa obyvateľov by mala schátraná budova internátu zmiznúť. Odstrániť by si priali aj zdevastovanú budovu bývalého súkromného gymnázia a rozpadávajúcu sa uhoľňu.

Tým by sa areál vyčistil od nevzhľadných budov, vznikol by otvorený priestor, ktorý by mohol slúžiť na vybudovanie nových športovísk. Hlavným cieľom tohto verejného stretnutia bolo zistiť, ako sa pozerajú obyvatelia na urbanistické riešenie celého územia. „Občania sa veľmi aktívne zapojili do diskusie. Boli dohodnuté spoločné idey, zámery a konkrétne kroky riešenia tejto zóny,“ dodala Bérešová.

Podľa Siláčiho je výsledkom súbor informácií. Za problém tunajší obyvatelia považujú opustenosť areálu vo večerných a nočných hodinách, zlé osvetlenie a tým zníženú bezpečnosť. „Veľké rezervy vidíme vo využití územia na voľnočasové aktivity. Myšlienka aktívneho športového parku ako protipólu k neďalekému parku, ktorý prirodzene vytvára podmienky skôr pre pasívny odpočinok, sa stretla s porozumením a verím, že ju naplno využijeme.“

Projekt zaujal odborníkov

Potenciál jednotlivých zón je podľa Siláčiho obrovský. Mali by sa stať navštevovanými, aktívne využívanými a obľúbenými miestami obyvateľov aj návštevníkov. Projekt spolupráce študentov architektúry a samospráv sa stal veľmi úspešným. Ponúka nové inšpirácie a nápady, ktoré nabúrajú často stereotypné vnímanie priestoru bežných obyvateľov.

Okrem Lučenca Siláči spolupracuje na lokalitách v Bardejovských kúpeľoch, meste Jelšava či v obci Moravské Lieskové. „Je to obojstranne výhodná spolupráca pri minimálnych nákladoch,“ zdôraznil Siláči.

Výsledky výskumu a možnej premeny zóny Fándlyho boli prezentované aj na multidisciplinárnej vedeckej kon-ferencii SGEM vo Viedni. Zúčastnila sa jej svetová vedecká elita výskumných pracovníkov, pedagógov a odborníkov z rôznych výskumných inštitúcií, vládnych agentúr, poradenských organizácií a zástupcov miest a regiónov z celého sveta.

Projekt Architekti v meste si vyslúžil pozornosť mnohých z nich.