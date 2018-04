Najstarší vodovod v okrese oslávil deväťdesiatku

Najkvalitnejšiu vodu chcú otráviť chlórom.

25. apr 2018 o 15:27 Ľubomíra Karmanová

POLICHNO. Obyvatelia Polichna sa môžu pochváliť najstarším vodovodom v okrese. Začali ho budovať v roku 1927 a do užívania ho odovzdali o rok neskôr. Dovtedy sa po vodu chodilo tri kilometre nad obec ku známym prameňom, kde dnes stojí Timravina studnička.

Investíciu si odpracovali obyvatelia

Časom pochopili, že bude jednoduchšie priviesť vodu do obce, a tak začali budovať vodovod. Vyhĺbili zbernú nádrž, do ktorej priviedli vodu z viacerých prameňov. Následne z nádrže odviedli vodu až do dediny. Všetky práce vykonávali ručne. V tom čase výstavba stála 230-tisíc korún.

Polovicu musela zainvestovať obec. Keďže peňazí v kase nebolo dosť, určitý podiel si odpracovali tunajší obyvatelia.„Naša voda je veľmi chutná a zdravá,“ pochválil sa starosta Pavel Kyseľ. Pitná je ešte aj dnes, keď nájsť neznečistený zdroj vody je hotový zázrak. V okolitých kopcoch je jej našťastie dosť. Potrubia, ktoré ju privádzajú do obce, už nahlodal čas, a tak sa prvenstva najstaršieho vodovodu chcú vzdať.