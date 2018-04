Dedina gazduje s chudobným rozpočtom. Studňa by z neho zhltla tretinu

V rámci úsporného režimu v Šuli dva mesiace nesvieti verejné osvetlenie.

25. apr 2018 o 20:24 Marcela Ballová

ŠUĽA. Pre chalupárov raj, pre niektorých domácich diera na konci sveta. V Šuli, dedinke vo Veľkokrtíškom okrese, akoby zastal čas. Ľudia tu snívajú o veciach, ktoré sú pre mnohých samozrejmosťou. Nemajú tu vodovod, kanalizáciu ani plyn. Zato príroda, najmä v čase jarného rozkvetu, je ako z maliarovho plátna. Tisovnícky potok je plný rýb, keď sa oteplí a poprší, hora vonia hríbami. Práve tieto dary prírody sú pre domácich dobrým zdrojom zárobku. V dedine so sotva deviatimi desiatkami obyvateľov je päťdesiatpercentná nezamestnanosť. To, že vôbec ešte funguje, možno nazvať ekonomickým zázrakom.

Obecná studňa by ukrojila z ročného rozpočtu tretinu

Latrína za obchodom aj pri obecnom úrade. „Voda? Ale kdeže,“ mávne rukou starosta Miroslav Vozaf. Kedysi uvažoval o vykopaní obecnej studne. „Je to však problém. Taká 42 metrov hlboká vyjde zhruba na 4-tisíc eur. To je tretina ročného rozpočtu dediny.“

Z 12-tisíc eur na rok sa veľmi vyskakovať nedá. Pokryjú len najnutnejšie výdavky. V zime sa lopaty musia chopiť aj ľudia, starosta sadne do traktora a poďho pasovať sa so snehom. Robí to na vlastné náklady. Napokon, aj starostom je len na pol úväzku. „Za starostovanie mám mesačne 360 eur. Keby som mal riadny plat, tak potom by sme nemohli ani svietiť,“ podotkol prvý muž Šule. Úradné hodiny nepozná. Ľuďom je k dispozícii vo dne v noci. Už šestnásť rokov je richtárom, policajtom aj sudcom. Porieši všetko, čo treba.

V rámci úsporného režimu v dedine dva mesiace v roku nesvieti verejné osvetlenie. „To sme na tom ešte dobre. Poznám obce, kde nesvietia vôbec,“ pripomenul Vozaf.

Domy chátrajú, niektoré sú nepredajné

Mladí zo Šule odchádzajú. Roboty tu niet. Sporadicky sem zablúdia chalupári. „Na oddych je tu pekne, ale zatiaľ sa sem ani chatári húfne nehrnú. Aktuálne ich tu máme päť,“ zhrnul starosta s tým, že mnohé domy chátrajú a čoskoro budú súce len na zbúranie. „Máme tu opustené nehnuteľnosti. Keď si však majitelia postavia hlavu a zapýtajú nekresťanské peniaze, tak z nich zostanú len základy.“

Za niektoré chátrajúce stavby pýtajú v Šuli aj 10-tisíc eur. Podľa starostu sú nepredajné a za pár rokov si s nimi poradí príroda.

Vozafov liek na umierajúcu dedinu je práca pre ľudí. To by mohlo vzkriesiť hynúci kúsok Veľkokrtíšskeho okresu. „Zamestnať miestnych, prípadne im zabezpečiť zvoz do práce a hneď by sa tu žilo inak,“ povzdychol si.