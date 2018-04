Gemerčania sa zachránili, Novohradčania vypadli

Rimavskosobotskí pingpongisti v baráži nezaváhali. Lučenecký tím končí na prvoligovej scéne.

26. apr 2018 o 7:31 JÚLIUS GEĽO

Fortuna Kežmarok – Mladosť Relax Rimavská Sobota 4:8

Body: Harabin a Malik po 1.5, Feješ 1 – Voliar 2.5, Horváth a Mihálik po 2, Polgári 1.5.

Lokomotíva Vrútky – STK Lučenec/Kalinovo 7:7

Body: Tutura 3, Ďanovský 2, Cvečko a Markuš po 1 – N. Péter 3.5, Barkáč a Törköly po 1.5, J. Péter 0.5.

Fortuna Kežmarok – Lokomotíva Vrútky 6:8

RIMAVSKÁ SOBOTA. V prvej stolnotenisovej lige Východ sa hrali zápasy nadstavbovej časti. Predstavili sa v nej štyri družstvá, ktoré sa umiestnili na deviatom až dvanástom mieste. Dejiskom ich zápolenia bola Rimavská Sobota.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Keďže však z extraligy vypadli Geológ Rožňava i Energodata Žilina, mal zabezpečenú účasť v prvoligovej spoločnosti pre ďalší ročník iba tím, ktorý obsadí deviatu priečku. Na nej figurovali po základnej časti pingpongisti Mladosť Relax Rimavská Sobota.

Tí nastúpili proti desiatej Fortune Kežmarok s vedomím, že ak si s východniarmi poradia, udržia sa v súťaži. A to sa im aj podarilo. Gemerčania pokorili Kežmarčanov 8:4, pričom k tomu prispeli všetci štyria hráči, ktorí v drese Mladosti nastúpili – Ľuboš Voliar, Peter Horváth, Slavomír Mihálik a Gabriel Polgári.

Hráči STK Lučenec/Ka-linovo narazili v boji o jedenáste miesto na Lokomotívu Vrútky. Toto stretnutie sa skončilo nerozhodne 7:7. Pozíciu lídra Novohradčanov potvrdil Niklas Péter, ktorý zaznamenal stopercentnú úspešnosť. Keďže aj pomer setov bol vyrovnaný, obidva tímy ich vyhrali zhodne 29, vyznel napokon v prospech Vrútok pomer loptičiek (530:522). Lučenčania tak obsadili posledné dvanáste miesto. Vrútky potom zdolali v zápolení o desiatu priečku Kežmarok 8:6.

Mladosť sa vyhla pádu

Soboťania splnili cieľ. „Keďže sme baráž vyhrali, tak ju hodnotím pozitívne. Zápas s Kežmarkom sa však vyvíjal spočiatku pre nás zle. Ale nakoniec sme jeho priebeh zvrátili a podarilo sa nám udržať prvú ligu aj pre nasledujúci ročník. Bol to vyrovnaný zápas aj napriek tomu, akým výsledkom sa skončil,“ povedal hráč tímu Mladosť Relax Rimavská Sobota i člen výboru oddielu Peter Horváth.

Zľava Peter Horváth a Ľuboš Voliar. (zdroj: Július Geľo)

Ako poznamenal, sezónu je možné rozdeliť na dve časti. „Jednu predstavuje tá, v ktorej sme hrali bez Mihálika a druhú zas tá, v ktorej už Mihálik nastupoval. V zostave s ním sme neprehrali ani raz. Celé to teda bolo o chýbajúcom štvrtom hráčovi, ktorý by bodoval,“ pokračoval.

Nerobia z toho tragédiu

Prečítajte si tiež: Béčko Lučenca druhé

„V oficiálnej rovine sme šancu na záchranu pred barážou už nemali, pretože tri družstvá vypadávali a na deviatom mieste sme nemohli skončiť. Tam išlo o to, že keby sa niekto napríklad neprihlásil do súťaže, tak by bolo zaujímavé to desiate miesto. O našej prehre s Vrútkami rozhodlo osem loptičiek. Škoda toho. Čakal som, že Vrútky porazíme a budeme hrať s Kežmarkom o desiate miesto,“ povedal predseda STK Lučenec/Kalinovo Jaroslav Adámek.

Kolektív z Novohradu opúšťa prvoligovú súťaž po roku. V základnej časti vyhral len jeden zápas, trikrát remizoval a osemnásťkrát prehral. Nachádzal sa po nej s 27 bodmi na predposlednej jedenástej priečke.

„Viac-menej sme s tým vypadnutím počítali, keďže Milan Barkáč skoro vôbec sám pre seba netrénoval, venuje sa trénovaniu mladých. Michal Brablec takisto nie je v takom tréningovom nasadení, v akom predtým býval. Ale prekvapil ma Niko Péter, ten hral túto sezónu naozaj dobre. Škoda, že mal výpadok na jej začiatku pre zranenie. Nerobíme zo zostupu do druhej ligy tragédiu,“ uviedol Adámek.