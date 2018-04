Nociar majstrom Slovenska

Mladý Poltárčan bude svoju krajinu reprezentovať v máji na európskom fóre.

26. apr 2018 o 12:33 Jozef Mikuš

POLTÁR. Len nedávno sme vás informovali o úspechu kulturistu Mateja Nociara. Ten sa po dvoch rokoch úspešne vrátil na súťažné pódiá, keď na Liptov Cupe získal hneď dve prvenstvá. O týždeň neskôr (14.4.) mladý Poltárčan vytrel súperom zrak aj na národnom šampionáte. Okrem cenného striebra si odniesol aj titul majstra Slovenska a nomináciu na európsky šampionát.

„Vedel som, že majstrovstvá sú povinnou jazdou, ktorá musí dopadnúť čo najlepšie. Sústredil som sa na formu a vyšlo to. Som v reprezentácii Slovenska a nesmierne ma teší, že môžem reprezentovať našu krajinu. To je cieľom mojej jarnej sezóny,“ začal Nociar.

Všetko vyšlo podľa plánu

Ten sa na majstrovstvá pripravoval pod drobnohľadom trénera Rolanda Brosmana. Hoci prípravu mierne naštrbili ťažkosti s dýchacími cestami, mladý kulturista problémy prekonal. Náročné dni tak vyústili v zisk dvoch národných titulov – vicemajster Slovenska v kulturistike do 90 kilogramov a majster Slovenska v klasickej kulturistike do 180 centimetrov.

„So striebrom som maximálne spokojný, keďže som mal vyše sedem kíl rezervu. Vystúpenie v klasickej kulturistike už bolo náročnejšie ako pred dvomi rokmi, keďže som vedel, že idem obhájiť titul a mal som kvalitných súperov. Všetko ale vyšlo presne tak, ako sme s trénerom plánovali. S výsledkami sme veľmi spokojní, ale teraz sme za majstrovstvami Slovenska urobili hrubú čiaru a sústredíme sa už iba na Európu. Tá je pre nás najdôležitejšia a chceme bodovať čo najvyššie. Celá cesta a príprava má pre mňa väčšiu dôležitosť ako víťazstvo. To je už len taká čerešnička,“ skonštatoval kulturista z Poltára.

Pripravuje sa na Európu

Matej Nociar tak v týchto dňoch tvrdo zarezáva v príprave na blížiace sa európske majstrovstvá. Tie sa uskutočnia od 2. do 7. mája v španielskom meste Santa Susanna. „Rád by som sa poďakoval svojmu trénerovi Rolandovi Brosmanovi a sponzorom i všetkým, ktorí mi v príprave pomáhajú: Sizeandsymmetry nutrition, Sonne Crystal, mesto Poltár, František Ridzoň, Fitness centrum Siťák gym Poltár a v neposlednom rade mojej rodine kamarátom a sparingovi a servismanovi Jozefovi Vaculčiakovi. Dúfam, že takýto tím ľudí bude pri mne stáť aj naďalej, pretože bez ich podpory by som také úspechy nedosiahol,“ doplnil.