Katsuďáci opäť zbierali medaily

Mladé talenty sa v silnej konkurencii nestratili. Každý z nich si domov priviezol cenný kov.

27. apr 2018 o 13:11 Jozef Mikuš

LUČENEC. Maďarské mesto Zalaegerszeg bolo v druhý aprílový piatok (13. 4.) dejiskom medzinárodného džudistického turnaja. Dovedna sa zišlo vyše 300 pretekárov z 35 klubov zo Slovinska, Rakúska, Rumunska, Maďarska aj Slovenska. Naša krajina mala na turnaji zastúpenie v podobe džudistov z Katsuda Lučenec. Mladé talenty sa v silnej konkurencii nestratili, čo potvrdzuje aj fakt, že každý z nich si domov priviezol cenný kov.

„Vycestovali sme už deň pred turnajom, pretože nás čakala asi päťhodinová cesta a ráno ťažký turnaj. Ten bol pre maďarských džudistov bodovaný, preto sme vedeli, že na nás budú čakať silní súperi, ktorí otestujú naše schopnosti. V každej kategórii nás čakali štyri a viac zápasov, preto sme chceli, aby sa naši zverenci pred turnajom dobre vyspali a na tatami nastúpili s čistou mysľou,“ povedal na úvod tréner Róbert Rác.

Každý si siahol na medailu

V Maďarsku sa tak predstavili desiati katsuďáci. Podľa Ráca by u južných susedov určite uspeli viacerí jeho zverenci, no obmedzené finančné a prepravné možnosti postačili len na desaťčlennú výpravu. Tá však bola v zisku medailí stopercentná.

„Všetci džudisti od najmladšej až po dorastencov bojovali výborne. Vážim si najmä prácu a snahu našich starších žiakov a dorastencov, keďže v ich kategóriách sú zápasy omnoho náročnejšie. Chlapci tvrdo cvičia a niektorí aj posilňujú. Ako tréner som však bol hrdý na všetkých našich pretekárov, ktorí sa postupne prebojovali do semifinálových duelov a niektorí aj do finále. To som už od nedočkavosti nedokázal obstáť na jednom mieste,“ podotkol Rác.

Dobrý začiatok

Už prvý finálový duel jeho zverenky bol úspešný. Pavlína Ľuptáková získala prvenstvo v zlatom skóre. Darilo sa aj Martine Ľuptákovej. Tú však jedna chyba stála zlato a obsadila druhú priečku.

„V kategórii do 42 kg nastúpil Filip Gaňa, ktorý prehral v semifinálovom dueli, no v boji o bronz krásnym hodom zvíťazil a obsadil 3. miesto. Filip je talentovaný športovec. S džudom začal neskôr a je v jednej z najnáročnejších váhových kategórií. Preto som rád, že sa prebil až do prvej trojky. Popoludní sa začali duely mladších a starších žiakov. Michal Varšo, Tomáš Dovičič, Andrej Meša, Diana Fekiačová a Michal Kilačko svoje zápasy postupne vyhrali a zaslúžene získali zlaté medaily.“

Trénera potešili aj dorastenci

Výborné výkony podľa trénera podali aj dorastenci Dalibor Strmeň a Miroslav Fekiač. Dalibor začal svoju cestu výhrou v prvom zápase na ippon a zastavil sa až vo finále, kde si vybojoval zlato v zlatom skóre.

„Miro sa po štyroch víťazstvách ocitol vo finále, kde nezaváhal a zavŕšil našu medailovú žatvu. Vybojovať na takom prestížnom turnaji až osem zlatých nie je jednoduché, obzvlášť v kategórii starších žiakov a dorastencov. Aj vďaka tomu sme sa v rebríčku klubov umiestnili na štvrtom mieste. Deti aj my dospelí sme sa z úspešného turnaja tešili počas celej cesty domov,“ priblížil tréner. „Za podporu nášho klubu ďakujem našim sponzorom – Miloš Kelemen, Stanislav Pisár, Dušan Pisár, mesto Lučenec, firmy Ivimed, s. r. o., Endogyn, s. r. o., B6 Slovakia a vedeniu ZŠ L. Novomeského. Vďaka patrí trénerským kolegom Petrovi Vargovi a Lucii Balaškovej a Františkovi Gaňovi za bezpečnú dopravu na turnaj a domov.“

► 1. miesto: Michal Varšo, Pavlína Ľuptáková, Diana Fekiačová, Tomáš Dovičič, Andrej Meša, Michal Kilačko, Dalibor Strmeň, Miroslav Fekiač.

► 2. miesto: Martina Ľuptáková.

► 3. miesto: Filip Gaňa.