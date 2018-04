Deviati džudisti Junioru na debne

Pretekári lučeneckého Junioru zápasili v hlavnom meste Slovenska.

27. apr 2018 o 15:00 Jozef Mikuš

LUČENEC. Bratislavský Archa Cup, ktorý sa konal 14. apríla, hostil vyše 300 domácich i zahraničných džudistov. Medzi nimi nechýbali ani pretekári lučeneckého Junioru. Na turnaj do hlavného mesta vyrazila partia sedemnástich džudistov Lučenca. Až deviati z nich si siahli na medailu a traja obsadili 5. miesto.

Úspešní v mini aj super-mini

„Laura a Nina Drugdové (obe super-mini do 27 kg) nezostali svojej povesti nič dlžné. Laura na turnaji neokúsila trpkosť porážky. Nina obsadila druhú priečku, keď podľahla iba svojej sestre vo finále. Ema Danišová (mini do 30 kg) mala rozpačitý vstup do turnaja proti neskoršej víťazke kategórie. V ďalších bojoch už ale nezaváhala a pekným hodom na ippon zvíťazila v boji o bronz. Svoj prvý zápas Archa Cupu prehrala aj Michaela Hanulová (mini do 34 kg). V boji o bronz jej však chýbali sily a obsadila 5. miesto. Napriek tomu si zaslúži pochvalu, pretože na turnaji použila techniky, ktoré sme týždne predtým trénovali. Patrícia Pápaiová (mini do 34 kg) je silový typ džudistky. Na súťaži sa prebojovala až do finále proti Bystričanke, ktorá porazila Mišku Hanulovú. Patrícia súperke odplatila výhru nad jej klubovou kolegyňou a z napínavého duelu, ktorý rozhodli rozhodcovia, vyšla so zlatom,“ zhodnotil tréner Michal Bokor.

Dávid Farkaš (mini do 38 kg) sa dobrými výkonmi dostal až do boja o bronz. Ten v úvode prehrával, no svojou bojovnosťou zápas otočil vo svoj prospech. Trénera potešil aj výkon Norberta Gála (mini do 46 kg), na ktorého čakali technicky vyspelejší súperi. Dokázal sa proti nim presadiť a po troch výhrach obsadil 1. miesto.

Darilo sa aj mladším žiakom

Turnaj nevyšiel Dominikovi Drugdovi (mladší žiaci do 38 kg), ktorý sa po dvoch prehratých zápasoch neumiestnil. Rovnako skončili aj Adam Mihály (ml. žiaci do 55 kg) a Daniel Berky (ml. žiaci do 46 kg).

Čo sa chlapcom nepodarilo, to napravili dievčatá. Nina Hanzlíková (ml. žiačky do 44 kg) potvrdila svoju reputáciu, všetky zápasy vyhrala a do zbierky si pridala zlato. Tereza Kováčová (ml. žiačky do 57 kg) s bilanciou jedna výhra a jedna prehra obsadila 2. miesto. Prvý zápas Karmen Mezóovej (ml. žiačky do 52 kg) museli rozhodnúť rozhodcovia. Tí vyriekli verdikt v prospech súperky a Karmen nezaznamenala výhru ani v druhom zápase. Na turnaji sa neumiestnila.

Ďalšie cenné kovy

„Samuel Pentka (st. žiaci do 50 kg) je v poslednej dobe na tréningoch neprehliadnuteľný. Tvrdo na sebe pracuje, čo sa prejavuje aj na turnajoch a pohybuje sa blízko medailových pozícií. V zápase o 3. miesto sa dostal do zlatého skóre, kde mu už došli baterky a obsadil 5. priečku. V Bratislave sa nedarilo Attilovi Šulimu (st. žiaci do 46 kg). Po dvoch prehrách sa na turnaji neumiestnil, čo je škoda, pretože na tréningoch podáva výborné výkony. Musíme ešte popracovať na turnajovej tréme.“

Martin Obročník (st. žiaci do 55 kg) vstúpil do turnaja suverénne. Po prehre s neskorším finalistom sa dostal do opráv. V boji o bronz podľahol svojmu rivalovi z Bratislavy a skončil na 5. mieste. Poslednou reprezentantkou Junioru bola Tamina Barcíková (st. žiačky do 57 kg). Na veľkých turnajoch nastupuje aj proti skúsenejším súperkám bez rešpektu a jej snaha zlepšovať sa je podľa Bokora viditeľné. Aj vďaka tomu pre seba a klub získala bronz.

„Gratulujem všetkým našim džudistom za ich výkony, trénerskému kolegovi Marcelovi Pivarčimu a Zuzke Halajovej za pomoc na turnaji. Za podporu klubu ďakujeme našim sponzorom – firmám Ekoltech, TSV Group, Europak, MaM & co. a mestu Lučenec,“ zakončil Bokor.