Zlato Doroty Balciarovej

Karatistka z Gemera si zároveň zabezpečila miestenku na európsky šampionát v Srbsku.

28. apr 2018 o 8:17 JÚLIUS GEĽO

RIMAVSKÁ SOBOTA. Dorota Balciarová (Dukla Banská Bystrica) ovládla majstrovstvá Slovenska v karate. Tie sa uskutočnili v Žiline. Dvadsaťtriročná reprezentantka z Rimavskej Soboty súťažila v kata.

Balciarová si v úvodnom kole poradila s Čukanovou (Rapid Bratislava), v semifinále zdolala Brázdovú (Športová škola karate Prievidza) a vo finále vyhrala nad Merašickou (Športová škola karate Prievidza).

Pokorila Brázdovú

„Ten súboj s Čukanovou bol taký rozbehový. Stretla som sa s veľmi mladou súperkou, ktorá získala tento rok na európskom šampionáte v kadetskej kategórii striebro. Je to šikovná karatistka, zdolala som ju 4:1. Myslím si, že konfrontácia s reprezentačnou kolegyňou Brázdovou bola predčasným finále. Vydala som zo seba maximum. Bola som so svojím výkonom spokojná. Nebola som si však istá, či sa rozhodcovia priklonia na moju stranu. Niekedy je najmä na Slovensku ťažké odhadnúť, ako rozhodnú arbitri. Napokon som však zvíťazila 3:2,“ referovala Balciarová.

Presvedčivý triumf vo finále

O zlato a víťaznú trofej nesúperila s Ovečkovou, pretože tá v semifinále podľahla Merašickej. „Keďže organizátori náhle posunuli začiatok finále na skorší termín, nestihla som sa poriadne rozcvičiť. Bola som na pochybách, ako ten výkon posúdia rozhodcovia. Snažila som sa ale zacvičiť súborné cvičenie čo najlepšie a napokon som zvíťazila 5:0. Naplnila som majstrovské ambície. Prvýkrát som získala slovenský titul v seniorskej kategórii, takže som bola veľmi šťastná. Túžila som po ňom už pár rokov. Prišla ma podporiť do Žiliny aj rodina, bolo to fajn,“ uviedla Dorota, ktorá bojovala s Brázdovou i Ovečkovou o miestenku na ME, ktoré sa uskutočnia v máji v srbskom Novom Sade.

„Majstrovstvá Slovenska boli dôležitým podujatím vo vzťahu k tomu, ktorá z nás sa predstaví na Balkáne. Po národnom šampionáte som bola oficiálne nominovaná na ME, z čoho mám veľkú radosť. Čakajú ma ešte štyri týždne tréningovej driny a potom sa pôjdem do Srbska predviesť,“ povedala Balciarová.