BKM Lučenec zavŕšil nadstavbu víťazstvom

Basketbalistov z Novohradu teraz čaká autogramiáda a príprava na finálový turnaj.

29. apr 2018 o 7:38 Jozef Mikuš

ŠKP BBC Banská Bystrica - BKM Lučenec 76:98 (31:50)

Body za Lučenec: Griffin 20, Zorvan 18, Vranješ 11, Jackuliak 9, Radenkovič 2 (Majerčák 10, B. Pipíška 10, Čánik 9, Bendík 5, Pánis 4, Mederi 0).

BAN. BYSTRICA/LUČENEC. Basketbalový mančaft z centra Novohradu zavŕšil nadstavbovú časť víťazstvom. Krajnovičova partia sobotnou (28.4.) výhrou nad Banskobystričanmi potvrdila pozíciu lídra tabuľky TOP 6.

Stretnutie sa od začiatku nieslo v réžii Lučenca. Do zápasu kvôli problémom s kolenom nezasiahol Smik, ktorého na palubovke nahradil aj dobre hrajúci Zorvan. V druhej štvrtine sa zranil Radenkovič, ktorý si kvôli rozbitému nosu už nezahral. Jeho úlohy sa výborne zhostili aj mladíci Mederi s Čánikom. Novohradčania si do polčasu vypracovali pohodlný náskok a zápas dotiahli do víťazného konca.

BKM Lučenec teraz čaká príprava na finálový turnaj, ktorý sa cez víkend (12. a 13. mája) odohrá v športovej hale Arena v Lučenci. Ešte predtým sa však novohradskí basketbalisti stretnú s fanúšikmi na autogramiáde, ktorá sa uskutoční v piatok 4. mája od 16.00 hod. v lučeneckom obchodom centre Galéria.

Hráči si spolu s členmi realizačného tímu pre fanúšikov pripravili chvíle plné zábavy. Bude sa podpisovať, fotiť, debatovať aj hrať. Autogramiády by sa mali zúčastniť všetci basketbalisti okrem Mateja Majerčáka.

Príďte si užiť piatkové popoludnie s lučeneckými basketbalistami a podporiť celý BKM Lučenec na jeho víťaznej ceste.