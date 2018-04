Lučenecký štadión sa zaskvel ruskými krasokorčuliarskymi hviezdami (+FOTO)

Víťazi Puškinovho pamätníka pocestujú do Petrohradu.

28. apr 2018 o 20:45 Ľubomíra Karmanová

LUČENEC. Súťaž v prednese ruskej poézie a prózy Puškinov pamätník do Lučenca opäť priniesla nezabudnuteľný zážitok. Zúčastnili sa jej recitátori z celého Slovenska. Finalisti jednotlivých kategórií sa predstavili pred početným publikom na zimnom štadióne a súťažili o zaujímavé ceny.

"Víťazi získali jedinečné knihy tvorené dielom Alexandra Sergejeviča Puškina. A ako sa už stalo tradíciou, navštívia Petrohrad," priblížil generálny konzul SR v Petrohrade Augustín Čisár, ktorý sa zaslúžil o oživenie súťaže a najmä o to, aby sa jej finále každoročne konalo práve v srdci Novohradu.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Súťaž vyvrcholila exhibíciou krasokorčuliarskych hviezd akými sú Maxim Shabalin a Oxana Domnina, Tatiana Volosozhar a Maxim Trankov, Tatiana Totmianina a Maxim Marinin, Marija Petrova a Alexej Tichonov ale aj majsterky sveta v synchronizovanom krasokorčuľovaní. Vo svojom programe ich hostil fenomenálny Alexej Jagudin. "Lučenské publikum je fantastické. Úžasne ste nás prijali," povedal.

Prečítajte si tiež: Okolo Lučenca a Rimavskej Soboty majú ľudia pod nohami drahokamy (+ FOTO)

Pred svojim vystúpením sa stihol započúvať aj do prednesu jednotlivých súťažiacich. "Teším sa, že takáto súťaž existuje. Keď chceme, aby naše deti nepozerali celé dni do mobilov a tabletov, musíme ich podporovať v čítaní a aj v prednese. Je to veľmi dôležité pre ich dušu. Viem o čom hovorím, sám som otcom," uzavrel olympijský víťaz a štvornásobný majster sveta.