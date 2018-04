V Brezničke chystajú jubilejný majáles

V novohradskej obci zavládne na sklonku týždňa skvelá zábava.

30. apr 2018 o 7:15 Marcela Ballová

BREZNIČKA. Akýže by to bol začiatok mája v Novohrade bez Breznického majálesu. Aj tento rok si organizátori populárneho podujatia dali záležať. Veď to bude jubilejný 10. ročník. Na sklonku tohto pracovného týždňa a aj v sobotu sa do Brezničky oplatí ísť.

V piatok 4. 5. bude od 18.00 hod. živo v tamojšom kultúrnom dome. Publiku sa so svojou najnovšou veselohrou Bola že to svadba predstaví divadelný súbor Opona. Potom príde na rad slávnostné stavanie mája, po ktorom v kultúrnom dome zaznejú hlasy folkloristov. Vystúpia Sestry Sihelské, Hudba z Novohradu aj heligonkári z blízkeho okolia.

V sobotu 5. mája sa zábava rozprúdi na futbalovom ihrisku. Akciu spestria folkloristi z Ďatelinky, Jánošíka Podpoľanca aj Hája. Organizátori nezabudli ani na domáci spevácky súbor Campana. Pekným vystúpením potešia aj najmenší Brezničania z materskej a základnej školy.

Zábava potrvá až do skorých ranných hodín. Nebude chýbať ani jarmok ľudových remesiel, pričom organizátori pozývajú všetkých ľudových výrobcov. O občerstvenie je postarané.

Vstupné pre dospelého sú dve eurá. ZŤP, deti nad 12 rokov a dôchodcovia zaplatia jedno euro. Deti do dvanásť rokov majú vstup zdarma.