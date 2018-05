Piesková baňa v Príbelciach ukrýva stovky prahistorických žraločích zubov

Niektoré exempláre majú aj šesť centimetrov. Odborníci odhadujú ich vek na 16 miliónov rokov. Nájsť sa tu dajú kosti či ulity.

6. máj 2018 o 9:55 Ľubomíra Karmanová

PRÍBELCE. Do malebnej obce Príbelce v okrese Veľký Krtíš sa oplatí zavítať nielen milovníkom krásnej prírody, histórie ale aj priaznivcom prahistórie a najmä tým, ktorí si chcú domov odniesť netradičný úlovok. Ak máte detskú lopatku a sitko a vyzbrojíte sa trochou trpezlivosti, môžete tu objaviť žraločie zuby.

Podľa tunajších obyvateľov sú ich v miestnej pieskovej bani ukryté tisíce. Samotní obyvatelia si ich nahrabali stovky. A nielen oni. „Keď sa táto zaujímavá informácia pred rokmi dostala do médií, začali nás húfne navštevovať turisti. Prišli aj zo zahraničia. Najčastejšie z Holandska,“ zaspomínal na obdobie popularity obce starosta Tibor Čierny.

Neskôr síce najväčší boom opadol, ale keď sa oteplí, stále tu vídať návštevníkov z rôznych kútov Slovenska aj zo zahraničia. Rozložia tu stany a celé dni sa prehrabávajú v nánosoch piesku.

„Žraločie zuby ale aj skameneliny lastúrnikov a kosti rýb tu objavili asi pred desiatkami rokov, keď sa začala ťažba piesku,“ vysvetlila Príbelčanka Zuzana Balážová. Kvalitný piesok spod vrchu Holica použili aj pri budovaní vojenského výcvikového priestoru Lešť.

Hrozilo zrútenie pieskovej steny

Dnes sa tu už neťaží. Úrady pred rokmi ťažbu zakázali, pretože hrozilo zrútenie steny. Občas si však dedinčania dobehnú po pár fúrikov. Mnohí už doma pri osievaní piesku na stavbu domu natrafili na žraločie zuby. Väčšina z nich má od jedného do dvoch centimetrov. Nájdu sa však aj šesťcentimetrové exempláre.

Do lomu sa dá z obce pohodlne dostať príjemnou prechádzkou. Nie je však jediným lákadlom pre návštevníkov. Obec tu vybudovala 2,5 kilometra dlhý náučný chodník, so šiestimi informačnými tabuľami. Vedie z časti Horné Príbelce povedľa kaštieľa Láskáriovcov, popri kamenných pivniciach z konca 19. storočia cez baňu až na vrch Holica. Ide o chránený areál, v ktorom sa nachádzajú skalné stepi na vulkanickom podloží so vzácnymi lesostepnými spoločenstvami.

V útrobách sa ukrýva morské oko

Lom tvorí skutočne pôsobivá skalná stena. Piesková vrstva, v ktorej sa pozostatky morských živočíchov z obdobia spodného bádenu nachádzajú, má výšku 140 metrov. Bývalou ťažbou je odkrytých 60 metrov. Z vedeckovýskumného hľadiska sa tak táto oblasť radí k najhodnotnejších lokalitám južného Slovenska.

Okrem žraločích zubov sa tu už podarilo nájsť úlomky schránok lastúrnikov, koralov a makroflóry. Odborníci odhadujú, že nálezy majú viac ako 16 miliónov rokov.

Prečítajte si tiež: Za 3 dni 41 kapiel: Metalový festival Gothoom po druhýkrát pod hradom Revište

Toto miesto jasne dokazuje niekdajšiu prítomnosť mora. Medzi miestnymi sa traduje legenda, že niekde v útrobách bane sa nachádza morské oko. Keby vraj majestátna stena praskla, obec aj široké okolie zaleje slaná voda.

Územie v okolí Veľkého Krtíša bolo okrajovou časťou miocénneho mora a nálezy pozostatkov morských živočíchov v usadeninových vrstvách tu nie sú ojedinelé. Žraločie zuby našli napríklad aj Čebovciach, Strhároch či Plachtinciach.