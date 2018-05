Kraj vyčlenil milióny na rozvoj cestovného ruchu a opravy ciest

Župný parlament rokoval o investíciách do rekonštrukcií komunikácií a mostov.

3. máj 2018 o 9:15 Ľubomíra Karmanová

BANSKÁ BYSTRICA. Banskobystrický samosprávny kraj investuje 1,7 milióna eur do regionálneho rozvoja. Ďalších 9 miliónov eur investuje do rekonštrukcie ciest. Z fondov Európskej únie chce následne využiť ďalších 41 miliónov eur na obnovu ciest a mostov v správe kraja. Rozhodli o tom krajskí poslanci na svojom aprílovom zasadnutí.

Úlohou bude riešiť nezamestnanosť

Zlepšenie sociálnoekonomickej situácie v najmenej rozvinutých regiónoch kraja má naštartovať rozvojová agentúra. Jednou z úloh krajskej neziskovej organizácie bude riešenie problému dlhodobej nezamestnanosti. „Venovať sa bude tiež podpore turizmu, pričom nadviaže úzku spoluprácu s oblastnými organizáciami cestovného ruchu a miestnymi akčnými skupinami,“ informoval hovorca BBSK Matej Bučko.

Podporu cestovného ruchu vníma pozitívne aj Jiří Pěč z Oblastnej organizácie cestovného ruchu Stredné Slovensko. „Verím, že spoločne dokážeme vytvoriť a ponúkať také produkty, ktoré budú pre návštevníkov atraktívne, konkurencieschopné a tiež podporia lokálnych producentov,“ konštatoval.

Opravia cesty a mosty

Na rokovanie zastupiteľstva BBSK sa taktiež dostalo vyčlenenie financií na cesty II. a III. triedy v správe kraja. Už v tomto roku by malo byť zrekonštruovaných dovedna 78 km ciest, v čom sú na rozdiel od minulosti zahrnuté aj mostné objekty.

Na juhu kraja pôjde do rekonštrukcie ciest III. triedy 1,5 milióna eur. Ďalšie 2 milióny eur pôjdu na cesty III. triedy, ktoré nemôžu byť zahrnuté do projektov financovaných z fondov Európskej únie. „Investícia kraja je súčasťou koncepcie, ktorá zahŕňa aj ďalšie komplexné rekonštrukcie ciest a mostov z prostriedkov Európskej únie,“ dodal Bučko.

Spolu tristo kilometrov

V prvej fáze čerpania prostriedkov z Integrovaného regionálneho operačného systému (IROP) chce kraj využiť 20,5 milióna eur. V rámci nich by sa malo investovať napríklad aj do úseku Pôtor-Dolná Strehová- Lučenec a úseku Fiľakovo-Abovce.

V druhej fáze čerpania prostriedkov z IROP by malo do ciest v kraji pritiecť ďalších 20,5 milióna eur. Zrekonštruovaných by tak malo byť dovedna vyše 300 kilometrov ciest vrátane mostov v správe kraja.