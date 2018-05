Rigó: Za 150-tisíc nikto novú telocvičňu nepostaví

Rimavskosobotská samospráva sa rozhodla zrekonštruovať telocvičňu na jednej z tamojších základných škôl. Niektorým poslancom sa to nepozdáva.

5. máj 2018 o 13:50 Ľubomíra Karmanová

RIMAVSKÁ SOBOTA. Poslanci Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote na svojom aprílovom zasadnutí okrem iného riešili kofinancovanie projektu zameraného na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične.

Požiadajú o dotáciu

Výzva Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky je limitovaná sumou 150-tisíc eur, a tak sa rimavskosobotská samospráva rozhodla podať projekt na získanie finančných prostriedkov na opravu telocvične Základnej školy Pavla Dobšinského.

„Rozhodli sme sa pre toto riešenie, lebo za stopäťdesiattisíc nikto novú telocvičňu nepostaví,“ konštatoval zástupca primátora Ladislav Rigó. „Projekt môžeme podať do 15. mája. Je to jedna z možností, ako zveľadiť majetok mesta,“ dodal. Investícia do jestvujúcej stavby sa niektorým poslancom nepozdáva. „Nedá sa tam hrať basketbal ani hádzaná, je to malé a nedajú sa tam pestovať všetky druhy športu. Je škoda, že sa nepristúpilo k tomu, aby sme mali väčší športový areál,“ zdôraznil poslanec Štefan Baláž.

Investícia mesta bude vyše desaťtisíc eur

Oprava telocvične by mala stáť 107-tisíc eur. Mesto by malo projekt kofinancovať sumou 10 700 eur. Tieto financie by mali pokryť výmenu strechy, a teda zmenu tepelno-izolačných vlastností, rekonštrukciu rozvodov ústredného kúrenia v telocvični a vykurovacích telies s cieľom zvýšiť teplotu v miestnosti. Rekonštrukciou by prešli sociálne zariadenia aj elektroinštalácia vrátane osvetlenia cvičebného priestoru.

„Mali by sme využiť túto šancu. Keď získame stotisíc a my dáme iba desaťtisíc, tak by to bol zlý obchod, keby sme ho nevyužili. Treba to obnoviť, telocvičňa je vo veľmi zlom stave,“ upozornil primátor Jozef Šimko.

Uznesenie mestského zastupiteľstva je povinnou prílohou žiadosti o poskytnutie dotácie, vedenie mesta teda na poslancov apelovalo, aby k hlasovaniu pristúpili zodpovedne. Prítomných 17 poslancov návrh na kofinancovanie projektu jednohlasne schválilo.