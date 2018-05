Obec chce eliminovať odpad. Vyhlásila súťaž o najkrajšiu misku

Cinobanský kotlík prinesie ekologickú novinku. Guľáš si každý zje z vlastného taniera.

4. máj 2018 o 10:55 Ľubomíra Karmanová

CINOBAŇA. Obec Cinobaňa sa cez víkend stane dejiskom podujatia Cinobanský kotlík. Guľášové akcie sú charakteristické vysokou produkciou plastového odpadu. Obec sa rozhodla urobiť rázny krok a absolvovať podujatie bez plastových pohárov, misiek a lyžičiek.

„Všetci by sme sa mali zamyslieť nad tým, ako svojím správaním ovplyvňujeme svet okolo nás,“ myslí si Silvia Očovanová z tunajšieho obecného úradu. Keďže chcú výrazne zredukovať odpad, rozhodli sa na pripravovanej gurmánskej akcii používať ekologicky kompostovateľný jednorazový riad.

Rozmýšľajú ekologicky

„Zároveň vyhlasujeme pre návštevníkov súťaž o najkrajšiu misku. Nepôjde však o klasickú súťaž krásy mladých dievčat. Do našej súťaže sa môže zapojiť každý, kto si na ochutnávku gulášov prinesie z domu svoju vlastnú keramickú misku a lyžicu,“ priblížila zaujímavú myšlienku Očovanová.

Najkrajšia miska ziska cenu organizátora. Aj takouto formou sa dá rozmýšľať ekologicky a aktívne pristupovať k znižovaniu objemu odpadov na rôznych podujatiach. „Hlavnou ideou je nielen si naplniť žalúdky, ale myslieť aj na to, čo po nás ostane keď sa nasýtime,“ zdôraznila Očovanová s tým, že dôležité je aj separovanie odpadu, no dôležitejšie začína byť žiť bez odpadu a vôbec ho nevytvárať. „Je to dlhá cesta. Ale nie neschodná. Začína oveľa bližšie, ako by sme si mysleli. V našej hlave.“

Preverí kuchárske umenie

Súťaže vo varení gulášu sa udomácnili v mnohých mestách a obciach a stali sa súčasťou lokálneho koloritu. Výnimkou nie je ani Cinobaňa. Cinobanský kotlík sa uskutoční 5. mája 2018 o 12.00 hod. Do súťaže sa môže prihlásiť každý. Registrácia družstiev prebieha na tunajšom obecnom úrade u Silvie Očovanovej. „Súťažné tímy sa môžu prihlásiť do 3. mája,“ uviedla.

Prečítajte si tiež: Retro máj prilákal do parku množstvo zvedavcov (+FOTO)

Organizátormi podujatia je občianske združenie Cinobančan a obec Cinobaňa. Guľáš uvaria aj zástupcovia organizátorov. Namiesto odbornej poroty si na ňom pochutnajú návštevníci. Súťažné tímy si musia zabezpečiť suroviny do guláša a kotlík s uzatvoreným ohniskom. „Organizátor zabezpečí chlieb a drevo, taniere a lyžice,“ upresnila.

Organizátori chystajú počas dňa zaujímavé sprievodné podujatia.

V tento deň bude z dôvodu bezpečnosti uzatvorená cesta popred poštu.

Program:

12.00 – 12.45 – prezentácia družstiev

13.00 – 16.00 – začiatok súťaže, varenie guláša

16.00 – 16.10 – ukončenie súťaže, odobratie vzoriek na hodnotenie

17.00 – vyhodnotenie a vyhlásenie víťazov