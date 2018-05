Posledný portrét priblíži ľudí, ktorí prežili najväčšie utrpenie

Čo zostalo po ukradnutých životoch a zničených osudoch približuje výstava, ktorá prichádza do synagógy.

2. máj 2018 o 14:20 SITA

LUČENEC. Čo zostalo po ukradnutých životoch a zničených osudoch židovských komunít na Slovensku mapuje výstava, ktorá prichádza do novozrekonštruovanej synagógy v Lučenci. Diela svetoznámeho kanadského fotografa Yuri Dojča, rodáka zo Slovenska, si môžu návštevníci pozrieť prostredníctvom výstavy Last Folio/Posledný portrét. Vernisáž sa uskutoční v piatok 4. mája o 17.00 hod.



Fotografie Yuri Dojča mapujú pozostatky židovskej kultúry u nás. Kultúry a životov, ktoré mali byť vymazané z tohto sveta. „Projekt Last Folio doslova obletel celý svet - od Ďalekého Východu až po Severnú či Južnú Ameriku a všade si získal množstvo obdivovateľov. Samotným fotografiám kníh, ktoré už nemajú majiteľa, zničeným cintorínom či synagógam autor vkladá osud ´preživších´, tých, ktorí nám zanechávajú hlboký morálny odkaz pre budúcnosť. Výstavný projekt dopĺňa film Posledný portrét s dojímavými osudmi ľudí, ktorí v tichosti prežili najväčšie utrpenie života a našli silu o ňom hovoriť,“ objasnila kurátorka a doplnila, že film vytvoril fotograf spolu s producentkou Katyou Kraus. Výstava potrvá do 26. júna.



Yuri Dojč sa narodil v Humennom, ale v roku 1968 ho politická situácia zmenila na emigranta a jeho životné cesty ho zaviedli do Kanady, kde sa začal venovať profesionálne fotografii. Okrem žiadaných komerčných fotografií sa preslávil aj svojimi tematickými projektmi - portrétmi veteránov druhej svetovej vojny, pozostatkami holokaustu a genocídou v Rwande.