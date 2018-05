Deduškovia na kolesách zatienili v Šuriciach aj mladšie ročníky (+ FOTO)

Pre rokom sa Ján Alberty blysol čiernou perlou z francúzskej stodoly. Teraz predviedol belasý diamant z Ameriky.

1. máj 2018 o 20:59 Marcela Ballová

ŠURICE. Areál Obecného úradu v Šuriciach dnes zdobilo množstvo nablýskaných krásavcov. Síce sú to už starčekovia na kolesách, no stále pútajú pozornosť. Klenoty svetových automobiliek, ktoré si kedysi mohli dovoliť skutočne len papaláši v kravatách, obdivovali deti, tínedžeri, aj skôr narodení.

Ján Alberty z Rimavskej Soboty pred rokom zaujal čiernym skvostom z francúzskej stodoly, alias Fordom AF, ktorý brány slávnej automobilky opustil v roku 1930. Dnes sa medzi veteránmi v Šuriciach vynímal jeho belasý klenot v podobe Chryslera Windsor z roku 1954.

Poriadny hltač benzínu dorazil z Ameriky na Moravu. No a odtiaľ, zhrdzavený a akurát tak súci na vrakovisko, k spomínanému zanietencovi historických automobilov. „Veruže, dať ho do stavu, v akom je dnes, bola poriadna makačka. A to ešte na ňom bude práce ako na kostole," zasmial sa Alberty. Podotkol, že farba a čalúnenie sa robili v susednom Česku. Potom si rukávy vyhrnul on."

Pod kapotou tohto neprehliadnuteľného auta sa skrýva 120 koní. "Je pojazdné a vytiahne 140 km/hod.," priblížil majiteľ starého Chryslera. O lacnom vození v jeho prípade nemôže byť reč. „Spotreba je cca 20 - 22 litrov na 100 km," zakončil Rimavskosoboťan.