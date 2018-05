Tretie semifinále ponúklo futsalové orgie (+ FOTO A VIDEO)

Bratislavskí Wild Boys poriadne zdramatizovali cestu Mimelu Lučenec do finále.

1. máj 2018 o 22:38 Jozef Mikuš

Mimel Lučenec - Wild Boys ´02 Bratislava 5:3 p.p. (0:0)

Góly: 34. Fehérvári, 40. Ferreira, 40., Viana, 45. Melo, 47. Oberman - 22. a 35. Paštrnák, 40. Šporánek. ŽK: Steinwandter, Melo. Divákov: 800. Rozhodovali: Peško, Ježík.

Lučenec: Oberman, Klema, Mikuš - Viana, Brunovský, Kočiš, Hricov, Steinwandter, Sobral, Melo, Ferreira, Petík, Fehérvári.

Wild Boys: Kušnír - Marko, Da Silva, Jalakša, Hatakeyama, Chamilla, Matejov, Paštrnák, Javnický, Molda, Šporánek.

Stav série: 3:0 (do finále postúpil Lučenec)

LUČENEC. Futsalové orgie - takto by sa dalo nazvať tretie semifinále play-off futsalovej extraligy medzi Mimelom Lučenec a Wild Boys ´02 Bratislava (1.5.). Niektorí fanúšikovia dúfali v jednoduchý postup Lučenca, iní zase verili, že divosi sériu zdramatizujú. Ale asi nikto nečakal takúto drámu, v ktorej rozhodovali sekundy.

Brankári sa vyznamenali

Zápas sa začal zhurta. Že prvomájový futsal v lučeneckej Arene bude stáť za to, nasvedčovali aj skandujúci fanúšikovia oboch mančaftov. Prvá polovica zápasu ponúkla ofenzívnu aktivitu na oboch stranách. Diváci sa ale do polčasu gólu nedočkali, keďže mnohé akcie skončili na brankároch Obermanovi a Kušnírovi.

Skóre sa mohlo otvoriť už krátko po prestávke, no hosťujúci Javnický i Hatakeyama domáceho gólmana neprekonali. To sa krátko na to podarilo Paštrnákovi a Mimel musel zvýšiť tlak. Pokusy Fehérváriho, Vianu, Mela či Sobrala vyrovnanie nepriniesli. Tlak domácich odrážal famózny Kušnír, no ten už neskôr nedokázal čeliť strele kapitána Lučenca Fehérváriho a Lučenec sa dočkal vyrovnania.

Infarktová polminúta

Vyrovnávajúci gól bojovnému zápasu iba prospel. Každý jeden hráč naplno bojoval za svoj tím. Súboj v hlasitosti zvádzali aj fanúšikovia oboch klubov. Tých bratislavských potešil Paštrnák, ktorý dostal Wild Boys do vedenia. Lučenecký kouč Marián Berky nariadil svojim zverencom hrať power-play. Početná výhoda ale stroskotávala na brankárovi Kušnírovi, ktorý vychytal aj nemožné.

V momente, kedy tabuľa signalizovala 31 sekúnd do konca sa Ferreira dostal k lopte a vyrovnávajúcim gólom prekonal pilier obrany hostí. Radosť Lučenca dlho netrvala. Štvrnásť sekúnd pred koncom poslal hostí do vedenia Šporánek. Všetko nasvedčovalo tomu, že sa semifinálová séria vráti do hlavného mesta. Proti tomu bol Viana a neuveriteľné 4 sekundy pred záverom zápasu vyrovnal stav na 3:3.

Oberman s gólovým zápisom

Zápas sa tak dostal do predĺženia. Mimel Lučenec opäť skúsil hru bez brankára. Už sa zdalo, že prvá päťminútovka rozuzlenie neprinesie, no domáci rýchlo rozohrali pred bránou hostí a Melo sa zblízka nemýlil.

Wild Boys skúsili power-play, ale tá nevyšla podľa ich predstáv. Lopta sa dostala k strážcovi domácej svätyne Obermanovi a ten presnou strelou cez celé ihrisko do prázdnej brány spečatil postup Lučenca do finále.

Kto bude súperom Berkyho partie ešte nie je isté. Slovan aj Pinerola majú po jednom víťazstve. Jeden z dvojice semifinalistov si druhú výhru pripíše v stredu večer (2.5.).

video //www.youtube.com/embed/F4IOlF1DKjY