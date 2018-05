Muža naposledy videli v noci na ceste, odvtedy sa po ňom zľahla zem

Po hľadanom pátra polícia.

2. máj 2018 o 8:54 (lk)

VEĽKÝ KRTÍŠ. Polícia vo Veľkom Krtíši sa na občanov obracia s prosbou o pomoc a spoluprácu pri pátraní po 30-ročnom mužovi z Veľkej Čalomije.

Podľa krajskej policajnej hovorkyne Petry Kováčikovej bol Gabriel Okolenský naposledy videný vo štvrtok (26.4.) v neskorých večerných hodinách v obci Záhorce. "Kráčal po ceste v smere na Veľký Krtíš," upresnila hovorkyňa.

Muž je vysoký 180 cm, štíhlej postavy, má modré oči a krátke blond vlasy. Mal na sebe krátke tričko, krátke nohavice a tenisky.

"Žiadame občanov, ktorí by vedeli k nezvestnému mužovi poskytnúť akékoľvek bližšie informácie, ktoré by mohli napomôcť k jeho vypátraniu, aby to oznámili na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru alebo na známom telefónnom čísle 158," dodala Kováčiková.