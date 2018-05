Športové talenty: Bikinárka Ďubeková ako nástupkyňa Trajteľovej

V našom kraji je mnoho talentovaných športovcov, ktorí majú nábeh na úspešnú kariéru. Pokojne aj za hranicami našej krajiny.

2. máj 2018 o 16:11 Stanislav Černák, Jozef Mikuš, Viktor Háber

Norbert Marošík, Hektor Kapustík, Olívia Černáková a Michaela Ďubeková(Zdroj: koláž MY)

HNÚŠŤA/ZVOLEN/ŽIAR N. HR./BAN. BYSTRICA. O budúcnosť športu v našom kraji mať strach nemusíme. Prinášame vám štyri výrazné športové talenty, ktoré majú našliapnuté na úspešnú kariéru. Predstavíme vám bikini fitnesku z Hnúšte, tenistu zo Zvolena, karatistku zo Žiaru nad Hronom a skokana na lyžiach z Banskej Bystrice.

Nástupkyňa Timey Trajteľovej

Do sveta fitnesu vstúpila iba približne pred desiatimi mesiacmi. Za taký krátky čas si však v kategórii bikini fitnes dokázala vybudovať reputáciu a pochváliť sa môže aj prvými veľkými úspechmi. Šestnásťročná Michaela Ďubeková je bezpochyby veľkým talentom.

Ešte predtým, ako si obliekla súťažné bikiny, sa venovala bedmintonu i volejbalu. „Volejbal som hrala šesť rokov. Tím a kolektív sa však začal rozpadať a aj loptové hry ma postupom času bavili čoraz menej. V rodine máme k fitnesu a kulturistike veľmi blízko, tak som sa rozhodla skúsiť kráčať v otcových šľapajach,“ vysvetlila mladá Hnúšťanka. Jej otec Dušan Ďubek, ako slovenský a federálny šampión, má vo svete kulturistiky svoje meno vyryté zlatými písmenami.

Obaja Miškini rodičia sú stále aktívnymi športovcami a dcére tak do vienka nadelili aj kvalitné gény. Dobrá genetika je však len časť úspechu a aj Miška sa tak musela naučiť kráčať vo svete tohto náročného športu.

„Začiatky boli ťažké. Myslela som si, že už po pár tréningoch uvidím svaly, no tie sa objavili až po dlhšej, systematickej a tvrdej práci. Priznám sa, boli chvíle, keď som s fitnesom chcela seknúť, ale viditeľné pokroky a podpora zo strany najbližších mi v tom zabránili. Som rada, že som vydržala. Fitnes milujem,“ priznala šestnásťročná športovkyňa.

Na súťažné pódiá vykročila po ôsmich mesiacoch od vstupu do sveta fitnesu. Jej premiérovým vystúpením boli majstrovstvá Slovenska dorastencov. Miška tam vo svojej kategórii získala titul národnej vicemajsterky. Krátko nato sa predstavila doma v Hnúšti na juniorskom šampionáte. V silnej konkurencii skúsenejších a starších bikinárok obsadila 4. priečku a vybojovala si aj pozvánku na májové majstrovstvá Európy do Španielska. Niektorí o mladej Hnúšťanke hovoria ako o nástupkyni úspešnej Timey Trajteľovej.

Michaelu pripravuje majsterka sveta v bodyfitnes Lucia Košecká. Najväčším mentorom talentovanej fitnesky, ktorá zatiaľ pôsobí pod hlavičkou hnúšťanskej Iskry, je jej otec Dušan. „Ocino aj Lucia sú veľmi tvrdí tréneri, no som im za to vďačná. Majú mnoho skúseností, vedia, čo robia a sú mojou najväčšou oporou. Do každého tréningu preto idem naplno,“ doplnila Miška, ktorá sa túži stať európskou i svetovou šampiónkou.

MICHAELA ĎUBEKOVÁ Dátum a miesto narodenia: 11. 12. 2001, Hnúšťa Klub: Fitnes klub Iskra Hnúšťa

Veľký tenisový talent na pohľadanie

Štrnásťročný Norbert Marošík, člen Lieskovského tenisového klubu a zverenec Dávida Tužinského, pochádza zo športovej rodiny. Šport má v krvi, od malička vyrastal v prostredí gólov, výhier, ale aj prehier. Netreba sa veruže veľmi čudovať, že je z neho športovec a vôbec nie hocijaký.