Šestnásť zlatých medailí Katsuda za jeden víkend

Talentovaní džudisti majú za sebou vydarené súťažné vystúpenia.

3. máj 2018

ÓZD/LUČENEC. Džudisti Katsuda majú za sebou ďalší náročný víkend (21. – 22. 4.). Pretekári lučeneckého džudo klubu sa predstavili na dvoch turnajoch. Jeden z nich bol na domácej pôde, druhý u južných susedov. Malí džudisti si podľa trénera Petra Vargu počínali na výbornú a svoju zbierku obohatili až o 29 medailí – 16 zlatých, 5 strieborných a 9 bronzových.

„V sobotu sme sa zúčastnili turnaja mladých nádejí u našich kolegov z Junioru Lučenec. Okrem nás a organizátorského klubu sa zúčastnili pretekári z Mladosti Relax a Lokomotívy Rimavská Sobota, Zvolena, Rožňavy, Vrútok a Banskej Bystrice,“ vymenoval Varga.

Darilo sa aj v nedeľu

Dovedna sa tak na tatami predstavila približne stovka mladých džudistov. Sedemnásti z nich hájili farby Katsuda. „Našim mladým nádejam sa na súťaži darilo. Zlatú medailu získali: Paulína Zábojníková, Petra Toroková, Filip Fertál, Erik Mikuláš, Silvia Kilačková a Peter Peťko. Druhé miesto si vybojovali Martin Kanda, Samuel Pinzík a Gabriel Bálint. Bronzovú medailu si prevzali Milan Filčík ml., Ľuboš Krnáč, Markus Max Mravík, Dávid Bednár, Erik Vanzal, Michal Malík, Mária Pochová a Aladár Rácz. Všetkým našim malým pretekárom gratulujeme, ďakujeme za výborné výkony a držíme im palce, aby sa im v džude darilo čoraz viac.“

Po sobotňajšom úspechu sa druhá skupina pretekárov vybrala do Maďarska. Tamojší klub Ózd Kazinbarcika usporiadal tradičný turnaj, na ktorý prišlo zamiešať karty trinásť katsuďákov. Tí sa nedali zahanbiť a zopakovali medailové úspechy svojich klubových kolegov zo soboty. Nedeľná výprava tak klubovú zbierku medailí rozšírila o desať zlatých, dve strieborné a jednu bronzovú. Prvé miesto získali Michal Varšo, Andrej Meša, Diana Fekiačová, Mária Póchová, Pavlína Ľuptáková, Petra Toroková, Martina Ľuptáková, Richard Filčík, Adam Šlajferčík a Simon Matuška. Druhé miesto obsadili Samuel Pinzík a Filip Gaňa a tretiu priečku si vybojovala Dominika Chudá.

Práca s deťmi sa oplatí

„Neustále sa snažíme obmieňať turnaje, aby si naši zverenci mohli otestovať svoje schopnosti vždy proti iným a neznámym pretekárom. Kvalitne zorganizovaný turnaj plný silných súperov a mnohých zápasov je pre našich športovcov neoddeliteľnou súčasťou prípravy. Zbierajú cenné skúsenosti a naučené techniky si môžu otestovať naostro. Tie neskôr využijú na bodovaných turnajoch. Máme za sebou ďalší úspešný víkend. Počas dvoch víkendov náš klub dokázal vybojovať 23 zlatých, 4 strieborné a 11 bronzových medailí. To je neskutočný úspech pre klub i pre všetkých zúčastnených džudistov. Nestáva sa to často, takže nás trénerov to nesmierne motivuje. Vidíme, že práca s deťmi sa oplatí a že ich džudo baví,“ doplnil Varga.

„Veľká vďaka preto patrí našim sponzorom Milošovi Kelemenovi, Stanislavovi Pisárovi, vedeniu a triednym učiteľom ZŠ L. Novomeského, mestu Lučenec, firmám B6 Slovakia, Endogyn, s. r. o., Ivimed, s. r. o ., a Dušanovi Pisárovi. Ďakujeme trénerským kolegom Róbertovi Rácovi a Lucii Balaškovej i Františkovi Gaňovi, Jane Ľuptákovej, Petrovi Matuškovi a rodine Šlajferčíkovej.“