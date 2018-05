Za bitku dostali podmienku, zaplatiť musia poisťovni

Po dvoch rokoch si vypočuli konečný verdikt.

3. máj 2018 o 16:30 SITA

SLOVENSKÉ KĽAČANY. Tresty od troch do šesť mesiacov odňatia slobody podmienečne za výtržníctvo potvrdil vo štvrtok (3. 5.) odvolací senát Krajského súdu v Banskej Bystrici pre štyroch Berkyovcov z obce Slovenské Kľačany v okrese Veľký Krtíš.

Utrpel otras mozgu

Berkyovci vyprovokovali konflikt so svojím príbuzným Vojtechom Oláhom a keď sa išiel brániť, zbili ho. Konflikt v júli 2016 v Slovenských Kľačanoch vyvolal 20-ročný Jaroslav Berky tým, že Oláhovi ukázal prostredník a kopol mu do auta. Oláh z vozidla vystúpil so železnou tyčou a vtedy ho drevenou palicou napadol Jaroslav Berky starší.

Oláh padol na zem, potom sa do neho pustil päsťami a kopancami aj ten, čo incident vyvolal, jeho 75-ročný dedo Emil a 22-ročný bratranec Alex. Oláh utrpel ľahší otras mozgu, pomliaždeniny hlavy, tváre a iných častí tela, z čoho sa liečil sedem dní.

Chce odškodné

Bitku nakrútila na mobilný telefón družka napadnutého. Na súde vo Veľkom Krtíši to bol okrem výpovede napadnutého Oláha a ďalších svedkov hlavný dôkaz. Obžalovaní totiž popreli, že by Oláha zbili. Pritom Oláh je ich príbuzný, pretože ide o švagra Berkyho staršieho. Vzťahy medzi Oláhom a Berkyovcami sú však napäté a viackrát ich konflikty musela riešiť polícia.

Okresný súd uznal štvoricu Berkyovcov za vinných z výtržníctva. Uložil im podmienečné tresty, pričom najprísnejší dostal Jaroslav Berky starší, pretože on ako prvý zaútočil na svojho švagra Oláha. Štvorica násilníkov musí zaplatiť zdravotnej poisťovni Union viac ako šesťsto eur. Oláha s jeho nárokom na odškodné odkázali súdy na civilný proces.