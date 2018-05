Lučeneckí policajti majú presnú mušku. Aj v Čechách majú pred nimi rešpekt

Novohradský trojlístok tradične v Chebe nezaváhal.

3. máj 2018 o 18:55 Marcela Ballová

LUČENEC/CHEB. Trojčlenný tím IPA Lučenec je už roky obávanou konkurenciou na prestížnej súťaži v Chebe. Jeho vitrínu zdobí množstvo prestížnych ocenení spoza našich západných hraníc. Na sklonku apríla k nim pridali ďalšie trofeje. Jaroslav Bystriansky, Peter Karásek a Milan Golský si z európskeho šampionátu IPA, ktorý je zároveň majstrovstvami AVZO TSČ Českej republiky Karlovarského kraja v streľbe zo samopalu a pištole, priniesli kompletnú medailovú kolekciu.

Bystriansky dominoval

Policajný trojlístok z centra Novohradu si počas 29. ročníka spomínanej súťaže vystrieľal v súťaži družstiev striebornú priečku. Ani na listine najlepších jednotlivcov na šampionáte nechýbali mená z Lučenca. Dokonca jedno sa objavilo na najvyššej priečke. Jaroslava Bystrianskeho ovenčili zlatom.

„Tento úspech si veľmi cením. Je to totiž moje premiérové zlato v hodnotení jednotlivcov na tomto šampionáte,“ vyjadril sa strelec s presnou muškou. Ďalší z partie Novohradčanov, Peter Karásek, skončil v celkovom hodnotení jednotlivcov tretí.

Na jeseň chcú zlato

Lučeneckí policajti neskrývali radosť ani zo striebra v kategórii družstiev, v ktorej sa tento rok predstavili aj Francúzi.

„Je to veľmi pekný výsledok, no ak mám byť úprimný, už by sme si radi siahli na zlato. Verím, že na jeseň, kedy bude v Chebe Zlatý lev, sa nám to podarí,“ podotkol s úsmevom Bystriansky. Pripomenul, že práve v hodnotení družstiev sú dôležité vyrovnané výkony všetkých členov. „Stačí zaváhanie jedného a ovplyvní to konečný výsledok celej partie. Myslím, že tento rok sme boli v dobrej kondícii a pohode. Počasie bolo ideálne.“

Šampionát prebiehal v dňoch 20. – 21. apríla na strelnici v Chebe. Konal sa pri príležitosti 73. výročia skončenia II. svetovej vojny v Európe. Súťažiaci sa prestavili v streľbe zo samopalu vz. 58 v stoji. Terč bol vzdialený 100 metrov. Strieľalo sa aj z veľkorážnej pištole CZ 75 na vzdialenosť 25 metrov.

V októbri sa Novohradčania plánujú predstaviť na 27. ročníku medzinárodnej streleckej súťaži Zlatý lev 2018. Uskutoční sa pri príležitosti jubilejného 100. výročia vzniku samostatného Československa.