Béčko Novohradčanov nepostúpilo

Lučenecký tím si neporadil s rezervou Vrútok.

4. máj 2018 o 15:12 JÚLIUS GEĽO

LUČENEC. Béčko STK Lučenec/Kalinovo, ktoré obsadilo druhé miesto v tretej lige, bojovalo v baráži o postup do druholigovej súťaže. Jej účastníkmi boli ďalej stolní tenisti Lokomotívy Vrútky B a domáceho MŠK Žiar nad Hronom.

V prvom zápase na seba narazili Novohradčania a rezerva Vrútok. Tá skončila druhá v tretej lige v rámci Žilinského kraja. Pingpongisti z juhu Banskobystrického kraja prehrali s Vrútkami 8:10 a zápolenie sa tak pre nich skončilo. Lučeneckú zostavu tvorili: Bauerová, J. Péter, Brablec a Filčík. Žiarčania (deviate miesto v druhej lige) následne v druhom zápase porazili Vrútky B 10:4 a udržali sa v súťaži.

„V baráži sa stretli vyrovnané družstvá. Bol to ťažký boj. Chýbalo nám šťastie a mohli sme zdolať Vrútky,“ uviedol predseda STK Lučenec/Kalinovo Jaroslav Adámek.

Najvyššiu úspešnosť z lučeneckého kolektívu mala v tejto sezóne Martina Bauerová. Z prvej do druhej ligy vypadlo áčko Novohradčanov. O miestenku do nej zas neúspešne súperila ich rezerva. „Mohli by sme hrať druhú ligu aj s dvomi družstvami, ale museli by mať pevné súpisky. Keďže sme však nepostúpili, netreba tento problém riešiť,“ povedal Adámek.