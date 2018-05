Jozef Filkus: Predčasné voľby by boli najspravodlivejším koncom tohto príbehu (+ FOTO)

Aj vo Veľkokrtíšskom okrese sa našli ľudia, volajúci po slušnom Slovensku.

4. máj 2018 o 20:16 Marcela Ballová

VEĽKÝ KRTÍŠ. Protesty ľudí, volajúcich po slušnom Slovensku, pokračovali aj dnes. Aj vo Veľkokrtíšskom okrese sú ľudia, ktorých zdobí vytrvalosť.

„Po prvýkrát sme sa zišli 2. marca. Bolo to spontánne stretnutie päťdesiatich piatich statočných, pretože bol silný mráz a fujavica. O týždeň nás už protestovalo okolo dvestotridsať,“ spomenul Jozef Filkus, organizátor protestnej akcie vo Veľkom Krtíši a starosta Malých Zlievec.

Tamojšie námestie nezívalo prázdnotou ani 16. marca. Vtedy si pred veľkokrtíšsky kultúrny dom našlo cestu 130 ľudí. „Ďalší protest v Bratislave zrušili, no my sme vytrvali a dvakrát pokračovali. Pred dvoma týždňami sme si spravili vlastný protest,“ ozrejmil Filkus a podotkol, že dnešné zhromaždenie bolo pôvodne naplánované na sobotu. „Chceli sme sa zísť v deň, keď mali mať zavraždení Janko Kuciak a jeho snúbenica Martinka, svadbu. Organizátori bratislavského protestu nás však požiadali, aby sme akciu zorganizovali dnes. Vyhoveli sme im.“

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Vo Veľkom Krtíši protestovalo dvadsať ľudí. „Pre mňa to nie je súťaž v tom, kto pritiahne na námestie najviac ľudí, ale v trpezlivosti,“ povedal organizátor. Na akcii zazneli piesne Karla Kryla, v podaní Miroslava Moravčíka.

Starosta tvrdí, že sa dosiahlo veľa

Jozef Filkus, prvý muž dediny s necelými troma stovkami obyvateľov, vyjadril spokojnosť so zmenami, ktoré sa protestmi v našej krajine dosiahli. „Keby mi pred dvoma mesiacmi niekto povedal, že Róbert Fico nebude premiérom, že Róbert Kaliňák nebude šéfom rezortu vnútra a Tibor Gašpar bude zakrátko na odchode z prezidentského postu polície, tak by som mu neuveril. Osobne si myslím, že sa dosiahlo veľa. Teší ma, že sa našli ľudia, ktorí zdvihli hlavy a povedali: dosť!“

Kadečo vyplávalo na povrch

Za najspravodlivejšie riešenie napätej situácie považuje Filkus predčasné voľby. „Keby mali politici strán SMER-SD, MOST-HÍD a SNS dostatok sebareflexie, tak šnúra protestov vyústi do predčasných volieb. Bol by to najspravodlivejší koniec tohto príbehu. Napokon, po tom všetkom, čo vyplávalo na povrch, počnúc vraždou dvoch mladých a nevinných ľudí, až po kauzy s prideľovaním dotácií, by mali automaticky nasledovať,“ zdôraznil starosta a podotkol, že aj on sa stretol s rôznymi nekalými praktikami.

„Získať peniaze z eurofondov vôbec nie je jednoduché. A pritom projekt môže byť skvelý. Stačí, keď nepristúpite na hru s vyvolenými a percentami pre niekoho, tak jednoducho nemáte šancu. Takéto praktiky odmietam. Radšej sme investície v obci riešili z vlastných zdrojov a možnože sme dosiahli viac. Som obozretný a predovšetkým zásadový. Čestnosť je u mňa na prvom mieste,“ zakončil.