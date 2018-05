Manželke a vyhrážal zabitím. Vraj počul, že má milenca

V prípade poznačenom násilím úradoval alkohol.

5. máj 2018 o 7:30 SITA

HODEJOV. Trest jeden rok odňatia slobody podmienečne za nebezpečné vyhrážanie manželke Alžbete potvrdil odvolací senát Krajského súdu v Banskej Bystrici pre 37-ročného Zoltána O. z obce Hodejov v okrese Rimavská Sobota. vyhrážal svojej manželke Alžbete zabitím, pretože počul, že má milenca.



Prokuratúra žalovala konanie Zoltána O. proti manželke ako zločin týrania blízkej osoby. Svedkovia i samotná Alžbeta povedali, že išlo o vyhrážky zabitím a fyzické násilie najmä vtedy, keď bol pod vplyvom alkoholu. Stalo sa to v rokoch 2016 a 2017 a prestalo po tom, ako sa rozviedli. Majú spolu štyri deti, ktoré Zoltán O. doteraz navštevuje. S exmanželkou nemá konflikty, pretože aj on si našiel novú družku.



Okresný súd v Rimavskej Sobote prekvalifikoval zločin týrania na nebezpečné vyhrážanie a Zoltánovi O. vymeral rok odňatia slobody s podmienečným odkladom výkonu trestu na dva roky. Zároveň mu uložil povinnosť podrobiť sa protialkoholickému liečeniu ambulantnou formou.



Proti rozsudku prvostupňového súdu sa odvolal prokurátor a požadoval vec vrátiť a prekvalifikovať na pôvodný zločin týrania. Podľa predsedu senátu krajského súdu prvostupňový súd správne stanovil skutkový stav a nebolo treba meniť jeho rozhodnutie. Zoltána O., ktorý na odvolacie konanie prišiel už s novou družkou, upozornil, že nesmie urobiť žiadny nezákonný krok. V opačnom prípade pôjde do väzenia.