Slovenky v Mersine s medailou, v dueli o bronz zdolali Brazílčanky

Poltárčanka Štrbová získala s Dubovcovou prvý spoločný medailový úspech vo World Tour.

7. máj 2018 o 7:21 SITA

MERSIN. Slovenské reprezentantky v plážovom volejbale Natália Dubovcová a Andrea Štrbová nasadené ako sedemnáste získali bronzové medaily na solídne obsadenom turnaji kategórie Three stars v tureckom Mersine (2. - 6. mája) v rámci World Tour 2018. Slovenky v nedeľu najskôr v predpoludňajšom semifinále prehrali po boji 0:2 (-13, -21) so šiestou nasadenou rakúskou dvojicou Lena Plesiutschnigová, Katharina Schützenhöferová, no v popoludňajšom súboji o bronz zvíťazili 2:0 (21, 17) nad brazílskymi devätnástkami podujatia Josemari Alvesovou a Liliane Maestriniovou.

Pre úradujúce slovenské šampiónky Dubovcovú so Štrbovou to je prvý spoločný medailový úspech vo World Tour. Dubovcová a jej niekdajšia spoluhráčka Dominika Nestarcová majú na konte tri bronzy na tejto úrovni - na Grand Slamoch v nórskom Stavangeri (2014), americkom Lond Beach (2014) a poľskom Olsztyne (2016). Na finálovú účasť a zlato či striebro SR naďalej čaká. Dubovcová a Štrbová, ktoré spojili svoje sily počas minulého roka, získali v Mersine 480 bodov do príslušného rebríčka. Ich hlavným cieľom je účasť na olympijských hrách v Tokiu 2020.

Brazílčanky v úvode duelu o bronz získali náskok (6:3, 10:7). Neskôr vybojovali štyri body v sérii a viedli 13:9, Slovenky však zmazali manko (13:13). Brazílčanky ešte raz viedli o viac než bod (17:15), no inak bolo skóre vyrovnané. K prvému setbalu sa za stavu 20:19 dostali Brazílčanky, nepochodili. Vzápätí Slovenky prvýkrát v stretnutí viedli (21:20), no premenili až svoj druhý setbal - úspešným blokom (23:21). Na začiatku druhého setu brazílske volejbalistky mali mierne navrch (6:4), no Slovenky trojbodovou šnúrou otočili na 7:6 vo svoj prospech a o chvíľu viedli 11:8. Brazílčanky sa nevzdávali a dostali sa do vedenia (13:12). Kľúčovým okamihom bola následná štvorbodová šnúra Sloveniek - otočili na 16:13. Juhoameričanky skresali manko na rozdiel jedného bodu (16:17), no Slovenky kontrovali tromi bodmi v sérii a mali štyri mečbaly. Premenili druhý v poradí, keď presne zasmečovala Dubovcová.

World Tour 2018 v plážovom volejbale - turnaj kategórie Three stars - Mersin (Tur.) - nedeľa:



SEMIFINÁLE

Andrea Štrbová, Natália Dubovcová (SR-17) - Lena Plesiutschnigová, Katharina Schützenhöferová (Rak.-6) 0:2 (-13, -21) za 37 minút

Sanne Keizerová, Madelein Meppelinková (Hol.-7) - Josemari Alvesová, Liliane Maestriniová (Braz.-19) 2:0 (16, 21) za 37 minút



O 3. MIESTO

Josemari Alvesová, Liliane Maestriniová (Braz.-19) - Andrea Štrbová, Natália Dubovcová (SR-17) 0:2 (-21, -17) za 35 minút



FINÁLE

Sanne Keizerová, Madelein Meppelinková (Hol.-7) - Lena Plesiutschnigová, Katharina Schützenhöferová (Rak.-6) /15.00 h SELČ/

Natália Dubovcová: "Som veľmi rada, že sme to zvládli. Ja už som takéto zápasy hrala, ale pre Andreu to bolo niečo nové. Teším sa, že zažila ten pocit, aké to je - vyhrať takýto dôležitý zápas. Teším sa na okamih, keď dostaneme medaily. Je to pekný pocit, stáť tam spolu s ďalšími družstvami, ktoré hrali naozaj dobre. Teším sa, že ho Andy zažije. V semifinále sme nakopili veľa chýb, neurobili sme na súperky tlak a im sa potom hralo dobre. V zápase o bronz nám určite pomohol zisk prvého setu. Na začiatku sme sa oťukali, Brazílčanky hrali dobre a skladali lopty, no potom sme ich prečítali a dostali sme sa do rytmu. Trošku sme upravili taktiku - jedna z hráčok sa nám lepšie bránila, tak sme to hrali na ňu. Je to pre mňa štvrtý bronz z World Tour, no je to úplne špeciálne, pretože je prvý s Andreou."

Andrea Štrbová: "Veľmi sa teším, ešte mi to asi až tak nedochádza; uvidíme, čo to bude, keď mi bude visieť medaila na krku. Teraz to je všetko čerstvé. Určite nám pomohol zisk prvého setu, lebo z mojej strany bol trochu nervózny. Bolo zopár zbytočných chýb, no podarilo sa nám to otočiť; Natália ma na ihrisku podržala. V druhom sete sme vedeli, že na ne máme. Zvládli sme to ako tím. Medaila je pre nás veľkou motiváciou do ďalšej práce a verím, že na ceste k ďalším úspechom."