V meste budú premávať dva nové autobusy

Prevádzkovateľ mestskej hromadnej dopravy a samospráva sa dohodli na podmienkach ďalšej spolupráce. Odklepli ju aj poslanci mestského zastupiteľstva.

13. máj 2018 o 12:15 Ľubomíra Karmanová

LUČENEC. Do vozového parku spoločnosti SAD Lučenec pribudnú dva autobusy určené na mestskú hromadnú dopravu na území mesta Lučenec. Dohodli sa na tom prevádzkovateľ, ktorým je spoločnosť SAD Lučenec a mesto Lučenec, pričom sa zároveň predĺži zmluva podpísaná v roku 2009.

Pribudnú autobusy a predĺži sa zmluva

Zo zmluvy, ktorú obidve strany podpíšu po odsúhlasení podmienok poslancami MsZ, vyplýva, že dopravca najneskôr do 30. apríla 2019 vykoná obnovu vozidlového parku nadobudnutím dvoch autobusov, ktoré budú spĺňať kritériá bezbariérového prístupu ťažko zdravotne postihnutých osôb. Zároveň dopravca zlepší infosystém formou vybudovania dvoch infopanelov.

Dopravca v súčasnosti poskytuje služby prostredníctvom 8 autobusov, z ktorých bolo 7 autobusov nadobudnutých ešte v čase pred uzavretím zmluvy a 1 autobus bol nadobudnutý v roku 2014.

Materiál pre podpísanie dodatku zmluvy dostali na stôl poslanci MsZ na svojom aprílovom zasadnutí. Poslane Jozef

Oravec poukázal na nekompletnosť poskytnutého materiálu. „Vzhľadom na to, že ideme predlžovať zmluvu na ďalších päť rokov, čo pre mesto bude znamenať záväzok vo výške 1,5 až 2 milióny eur, chýba mi v materiáloch deväť rokov stará zmluva. Najmä z dôvodu, že niektorí z poslancov by sa k tomu vedeli vyjadriť a možno aj navrhnúť nejaké zmeny,“ poznamenal Oravec.

Vozový park je zastaraný, opravy sú náročné

Na vykonaní obnovy vozidlového parku má mesto záujem z dôvodu, že zdroje použité na krytie nákladov na opravy starších autobusov sú neefektívne vynaložené prostriedky, ktoré každoročne stúpajú.

„Vozový park je zastaraný a začínajú sa nám navyšovať náklady na opravy a údržbu. Nákup nových vozidiel nám navýši náklady, ale zároveň sa nám to vykompenzuje znížením nákladov na opravy. Nákupom dvoch autobusov sa skvalitní doprava pre obyvateľov nášho mesta,“ konštatoval poslanec Juraj Pelč.

V skvalitňovaní dopravy vidí hlavný cieľ zmluvy aj primátorka Alexandra Pivková. „Síce je to motorová doprava, ale tým, že je taktová, nám prináša to, že cestujúci sa vedia v polhodinových intervaloch presúvať. Dúfam, že ľudia budú stále viac využívať tento typ dopravy aj s benefitmi, ktoré sme pripravili,“ uviedla.

Pokiaľ dôjde k obnove vozidlového parku, budú tým zabezpečené autobusy, ktoré sú potrebné na výkon služieb osobnej dopravy a mesto Lučenec bude mať do 30. apríla 2024 zabezpečenú v súlade s právnymi predpismi dopravnú obslužnosť v meste.

Mestskú autobusovú dopravu bude aj naďalej zabezpečovať regionálna slovenská firma, ktorá zamestnáva občanov regiónu a ktorá má na výkon činnosti zabezpečené všetky materiálne, personálne a aj formálne podmienky, vrátane vydania licencie na prevádzkovanie mestskej hromadnej dopravy. „Iná spoločnosť na území mesta takúto licenciu nevlastní a ani žiadna o ňu nepožiadala. Preto nemáme dôvod vyhlasovať verejnú súťaž na túto službu,“ vysvetlil prednosta mestského úradu Igor Korniet.

Dotácia nepresiahne štyristotisíc eur

Mesto každoročne dopravcovi poskytuje dotáciu na krytie straty z prevádzkovania mestskej hromadnej dopravy. V roku 2017 to bolo 300 000 eur. Pri navrhovaných investíciách a začatí skvalitňovania informačného systému by predpokladaná finančná náročnosť v budúcich obdobiach nemala presiahnuť 400 000 eur.

Dodatok k zmluve, ktorým bude spoločnosť SAD zabezpečovať mestskú hromadnú dopravu do roku 2024 a do roku 2019 zabezpečí dva nové autobusy, poslanci schválili. Pätnásť poslancov návrh podporilo, dvaja sa hlasovania zdržali.