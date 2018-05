Ľudia dlhujú mestu tisíce eur, veľa pohľadávok je nevymožiteľných

Účet mesta je ukrátený o pohľadávky v hodnote takmer dva milióny eur. Najviac dlžia obyvatelia za daň z nehnuteľnosti.

11. máj 2018 o 10:51 Ľubomíra Karmanová

LUČENEC. Poslancom Mestského zastupiteľstva v Lučenci sa na aprílovom zasadnutí dostala na stôl správa o stave pohľadávok, záväzkov a dlhovej služby, ktorú spracovala vedúca oddelenia ekonomiky a majetku mesta Mária Móricová.

Zo správy vyplynulo, že ku koncu minulého roka boli obyvatelia dlžní do mestskej kasy 1 695 445,69 eur. V porovnaní s predchádzajúcim rokom je to o 117 462,45 eur viac.

Dlhujú najmä za dane z nehnuteľností

Obyvatelia dlžia najmä za daň z nehnuteľností a poplatky za komunálne odpady. Mnohé z týchto pohľadávok sú len ťažko vymožiteľné. Dlhy fyzických, ale aj právnických osôb boli prihlásené do konkurzných konaní a sú vymáhané súdnou cestou a exekúciami.

Za daň z nehnuteľností obyvatelia dlžia 330 644,69 eur. Nezaplatilo ju 460 osôb, z toho 50 podnikateľov. Za vývoz komunálneho odpadu predstavuje dlh 576 918,36 eur. Ani psičkári si neplnia svoje povinnosti tak, ako by mali. Mestu dlhujú 5 310 eur. V mestskom rozpočte chýbajú aj peniaze z daní za zabratie verejného priestranstva. Sú vo výške 842,44 eura. Všetky sú po lehote splatnosti z minulých rokov a sú prakticky nevymožiteľné.

Niektoré pohľadávky sú nevymožiteľné

Problém so zaplatením povinných poplatkov majú aj majitelia prenosných garáží. Pohľadávky má mesto aj v daniach z ubytovania. Povinné dane nezaplatili aj piati majitelia automatov. Najviac neplatičov je evidovaných pri poplatku za komunálny odpad – až 2 111. Pri fyzických osobách ide o sumu 455 589,05 eura. Podnikatelia sú za vývoz odpadu dlžní 14 832,20 eura. 286 dlžníkov eviduje mesto v poplatkoch za množstevný zber. Ich dlh je vo výške 94 239,33 eura.

Minulý rok bolo začatých 494 exekúcií na vymáhanie nedoplatkov. Exekučné konania boli zamerané najmä na daň z nehnuteľností právnických osôb 109 exekúcií, na daň z nehnuteľností fyzických osôb, kde bolo začatých 59 exekúcií, na poplatok za zber komunálneho odpadu fyzických osôb 287 exekúcií, poplatok za zber komunálneho odpadu právnických osôb 2 exekúcie a daň za psa 37 exekúcií.

„Vymôcť sa podarilo 302 022 eur. Vymožiteľnosť pohľadávok je často minimálna vzhľadom na to, že dlžníci sú nemajetní, respektíve sociálne odkázaní. Právnické osoby sú v konkurzoch, v reštrukturalizácii alebo spoločnosti sú už vymazané z obchodného registra,“ informovala predkladateľka správy.

Pristúpia k exekúciám majetku

Prečítajte si tiež: Samospráva hospodárila zodpovedne, mestská kasa je v pluse

V záujme zvýšenia efektívnosti vymáhania nedoplatkov mesto Lučenec uzatvorilo zmluvy o vykonaní exekúcie s dvomi exekútorskými úradmi. Pri vymáhaní pohľadávok chce mesto pritvrdiť. Plánuje pristúpiť aj k vyhlasovaniu konkurzov na majetok najväčších dlžníkov.

S vymáhaním pohľadávok je množstvo práce. Nezodpovední občania svojím konaním ukracujú všetkých obyvateľov. Dlžné financie by mohli byť investované do projektov, z ktorých by mali osoh všetci Lučenčania.