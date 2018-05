Ekologickú myšlienku Cinobanského kotlíka prijali návštevníci s nadšením (+ FOTO)

Ocenené boli tri najkrajšie misky.

10. máj 2018 o 9:05 Ľubomíra Karmanová

CINOBAŇA. Súťaž vo varení guláša môže mať aj iný rozmer, ako dobre sa najesť a napiť. Dôkazom je Cinobanský kotlík, ktorého organizátori sa rozhodli byť ohľaduplní k životnému prostrediu. Napriek bohatému hodovaniu vyprodukovali minimum odpadu.

Svojou myšlienkou ekologického podujatia chcú organizátori motivovať nielen návštevníkov Cinobanského kotlíka, ale aj iných organizátorov podobných podujatí k znižovaniu produkcie odpadu. „Chceme dokázať, že to ide aj inak a nie je to až tak finančne náročné, že by sa to nedalo zvládnuť. Zakúpili sme ekologický jednorazový riad, ktorý sa môže kompostovať a pitný režim sme zabezpečili pomocou čistej vody, citróna a byliniek. Všetci si pochvaľovali,“ priblížila Silvia Očovanová z Obecného úradu.

Návštevníkov nadchla aj myšlienka priniesť si na guláš vlastnú misku. Gazdinky sa svojimi krásnymi miskami rady pochválili a tie najkrajšie boli aj odmenené. Odmenu získali aj najlepší kuchári. Najchutnejší guľáš uvarili tunajší poľovníci. Príjemnú atmosféru slnečného popoludnia vynikajúco doplnila country skupina Bluetrend z Rimavskej Soboty.