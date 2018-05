Alex Tamáši oslavoval majstrovský triumf

Hokejista z Rimavskej Soboty má druhé zlato s banskobystrickým mančaftom.

9. máj 2018 o 15:47 JÚLIUS GEĽO

RIMAVSKÁ SOBOTA. Titul v Tipsport lige obhájili hráči HC '05 iClinic Banská Bystrica. Vo finálovej sérii si poradili 4:3 na zápasy s Duklou Trenčín. Alex Tamáši bol súčasťou kolektívu z mesta pod Urpínom. Dvadsaťročný stredný útočník je rodákom z Rimavskej Soboty, kde aj s hokejom začínal. Kým v základnej časti súťaže nastupoval jednak za Banskú Bystricu i za projekt centralizovanej prípravy HK Orange 20, v play off sa na ľad nedostal.

„Zlatú medailu som si však prevzal aj ja. Následné majstrovské oslavy som si vychutnal,“ uviedol Tamáši. V rozhodujúcom siedmom zápase Bystričania zvíťazili v Trenčíne. V ich kádri mali výrazné zastúpenie legionári.

Šampionát prínosom

Alex si túto sezónu zapamätá. A to najmä z toho pohľadu, že si prvýkrát zahral na vrcholnom podujatí.

„Som s ňou spokojný. Vyhral som sa v reprezentačnej dvadsiatke, mal som tam väčší priestor na ľade, predstavil som sa potom na majstrovstvách sveta v kategórii do 20 rokov, ktoré sa uskutočnili v americkom Buffale. Práve účasť na juniorskom šampionáte považujem určite za najväčší prínos tohto ročníka. Naopak, za najväčšie negatívum by som označil skutočnosť, že som priamo nezasiahol do play off.“ Pár štartov si pripísal na konto v extralige juniorov.

Dvojciferné číslo neatakoval

Tamáši mal ambiciózny plán, čo sa týka gólovej produkcie. Robil si zálusk na dosiahnutie méty dvadsiatich presných zásahov.

„Mal som také ambície, ale počas účinkovania v HK Orange 20 sa mi ťažko strelecky presadzovalo, keďže mužstvo skoro všetky zápasy prehrávalo. Jeho dres si obliekajú hráči v rovnakom veku a súperia so seniorskými tímami, je náročné byť tam produktívny,“ vyjadril sa mladík z Gemera. V obidvoch tipsportligových pôsobiskách rozvlnil sieť dokopy šesťkrát. K tomu pridal deväť asistencií. „V kanadskom bodovaní som nazbieral viac bodov než v minulej sezóne,“ podotkol.

Rieši budúcnosť

Do zbierky mu pribudol druhý kov najcennejšieho lesku v seniorskej kategórii. Pred rokom však tiež pri majstrovskom ťažení mančaftu spod Urpína nezasiahol v play off do hry.

„Vlani i tentokrát hrali starší i skúsenejší hráči, beriem to. No mrzelo ma, že som nedostal príležitosť. Teraz som bol k tomu bližšie. V dvoch stretnutiach som bol na striedačke pripravený ako trinásty útočník,“ reagoval. Zatiaľ nemá vyjasnenú najbližšiu budúcnosť. „Budem sa rozprávať s mojím hráčskym agentom a dohodneme sa ako ďalej. Ak by som dostal priestor v Banskej Bystrici, tak by som tam rád zostal,“ povedal Alex Tamáši.