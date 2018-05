Kruno Krajnovič pred Final Four: Naším cieľom je vyhrať a postúpiť do extraligy

Pred veľkolepou dvojdňovou akciou, ktorá sa uskutoční už tento víkend 12. a 13. mája, sme sa s chorvátskym koučom porozprávali.

9. máj 2018 o 19:02 Jozef Mikuš

LUČENEC. Vlani v lete sa fanúšikovia basketbalu v Novohrade dozvedeli pozitívnu správu – vznikol nový klub, ktorý mal zamiešať karty v prvej lige mužov. Už prvé zápasy naznačili, že BKM Lučenec nebude v súťaži iba do počtu. S postupom sezóny sa káder rozširoval a víťazné čiarky na klubovej stene pribúdali.

BKM pod vedením Romana Grendu a Mojmíra Sychru ukončil základnú časť východnej skupiny na druhom mieste. Po prvom nadstavbovom zápase sa ku kormidlu lučeneckej lode dostala legenda tunajšieho basketbalu Kruno Krajnovič.

Nadstavba pod jeho vedením vyšla na výbornú. Lučenec s deviatimi výhrami a jednou prehrou kraľoval tabuľke TOP 6, čím si vybojoval privilégium usporiadať záverečný turnaj o majstra prvej ligy. Ten sa uskutoční už cez víkend 12. a 13. mája.

Deväť víťazstiev a iba jedna tesná porážka. Otázka, či vládne spokojnosť s výsledkami v nadstavbe asi nie je namieste.

– Spokojnosť je veľká, to je samozrejmé. Osobne som však z tej jednej prehry v Považskej sklamaný. Môj osobný cieľ bol vyhrať všetkých desať zápasov. Do Považskej Bystrice sme vycestovali v oklieštenej zostave a trápili nás zdravotné problémy, no to nie je výhovorka. Ani súper nemal kompletný káder. K tomu zápasu sme nepristúpili tak, ako sme mali. Hráči si mysleli, že keď doma s Považskou vysoko vyhrali, pôjde to ľahko aj v odvete. Prehra však bola dobrou fackou. Ukázala nám, že nesmieme podceniť prípravu a že nie sme neporaziteľní.

BKM Lučenec odohrá prvý zápas Final Four v sobotu o 18.00 hod. proti bratislavskému Štartu. V TOP 6 ste s Bratislavou nemali väčšie problémy. Je to priechodný súper?

– Problémy sme nemali, ale na tie výsledky musíme zabudnúť a zodpovedne sa pripraviť. Bez ohľadu na to, v akej zostave súper príde. Našou úlohou je zodpovedne sa pripraviť na najsilnejšie možné zloženie.

Ešte predtým sa od 15.00 hod. stretnú tímy Považskej a Banskej Bystrice. V prípade, že sa Lučencu podarí postúpiť do nedeľného finále, ktorého súpera z tejto dvojice by ste si priali?

– Na konkrétnom súperovi nám nezáleží. Myslím však, že väčšiu šancu na postup má Považská Bystrica, ktorá sa posilnila o dvoch hosťujúcich hráčov Handlovej. Najprv však ale my musíme v sobotu ukázať, že máme na to byť finalistom.

Ak by sa očakávania naplnili a vo finále by sa Lučenec stretol s Považskou Bystricou, brali by ste tento zápas ako šancu na opravu prehry z TOP 6 alebo je to už minulosťou?

– Celá nadstavba je zabudnutá. Všetky výhry a aj tá jediná prehra. Sústredíme sa iba na posledných víkendových 24 hodín. Samozrejme, v prípade, že postúpime do finále. Momentálne nás čaká Štart Bratislava. Nad ďalším súperom budeme premýšľať, keď postúpime.

Na ktorých basketbalistov si treba dať najväčší pozor?

– Jediný hráč, na ktorého by sme sa museli špeciálne pripraviť, je Štefan Svitek. Má veľké množstvo skúseností a to, čo má odohrané on, nemajú dokopy všetci hráči Final Four. Mám na mysli zápasy, v ktorých ide o všetko. Hoci fyzicky nie je na takej úrovni ako kedysi, stále je schopný namotivovať svoje družstvo, dať dôležité body a urobiť kus roboty aj v defenzíve.

Na koho z vášho tímu sa budete najviac spoliehať?

– Na celý tím. V nadstavbe sme hrali tímový basketbal, čo potvrdzuje aj vysoký počet asistencií najmä v posledných dvoch zápasoch. To hovorí o spôsobe našej hry. Hráčom stále opakujem, že na palubovke sme jeden tím. Netreba sa pozerať na vlastné štatistiky, ale na konečný výsledok.

Budete mať k dispozícii kompletný káder okrem Paťa Sarnu?

– V tíme máme drobné zdravotné problémy, ale som si istý, že náš masér a zdravotná služba si s tým poradia. Verím, že na Final Four budú všetci zdraví a stopercentne pripravení.

Má BKM Lučenec postupové ambície?

– Áno, netajíme sa tým. Po príchode do Lučenca som chalanom povedal, že sa ku všetkému musíme postaviť profesionálne a vytiahnuť z každého zápasu maximum. Naším prvým cieľom bolo vyhrať TOP 6 a usporiadať záverečný turnaj. Ďalším cieľom je vyhrať Final Four a postúpiť do extraligy, pretože Lučenec tam patrí.

Ak Lučenec postúpi, ostanete v realizačnom tíme BKM?

– Na to sa bude lepšie odpovedať po turnaji.

Zažili ste skandovanie basketbalových fanúšikov za čias BK ESO. Dá sa porovnať divácka kulisa vtedy a dnes?

– Z hľadiska počtu je to neporovnateľné. Pred trinástimi rokmi to bola extraliga, dnes sa hrá prvá liga. Napriek tomu na domáce zápasy chodí množstvo fanúšikov. Sú hluční a pomáhajú nám aj v našich slabších chvíľach. Dnes síce súťaží iný klub a zmenili sa tváre vo vedení aj v hráčskom kádri. Stále sa však bojuje za to isté – za Lučenec. Verím, že nám cez víkend príde pomôcť čo najviac fanúšikov. Pre mňa osobne má Final Four príchuť finálového zápasu s Handlovou v sezóne 2005/06. Preto by som bol šťastný, ak by bola kulisa rovnaká ako pred trinástimi rokmi.