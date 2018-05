Gál vybojoval na budapeštianskom turnaji striebro

Na jednom z najväčších európskych turnajov nechýbali ani džudisti Junioru.

11. máj 2018 o 7:18 Jozef Mikuš

BUDAPEŠŤ/LUČENEC. V závere apríla (28. a 29. 4.) sa v hlavnom meste Maďarska uskutočnil medzinárodný Budapešť Cup. Jeden z najväčších európskych turnajov hostil opäť približne 1 200 džudistov, ktorí bojovali na ôsmich tatami. Medzi nimi nechýbali ani pretekári Junioru Lučenec.

„Vyformovala sa zostava džudistov, ktorí sa s veľkými turnajmi ešte len zoznamujú. Majú však perspektívu a v budúcnosti by na takto silne obsadených turnajoch mohli niečo dosiahnuť,“ začal tréner Michal Bokor.

Chýbala Halajová

V sobotu sa v náročnej konkurencii predstavili dorastenka a mladšie žiačky Junioru. Do Maďarska nevycestovala vlaňajšia zlatá medailistka Alexandra Halajová, ktorá mala reprezentačné povinnosti.

„Dorastenka Viktória Dirbáková (do 63 kg) nemala víťazný vstup do turnaja. Súperka ju do opráv nepotiahla a Vikina sa už na budapeštianske tatami nepostavila. Mladšia žiačka Karmen Mezóová (do 50 kg) sa takéhoto obrovského turnaja zúčastnila po prvýkrát. V úvode nastúpila proti neskoršej medailistke, s ktorou si nedokázala poradiť. Postúpila však do opráv, kde s českou džudistkou zviedla vyrovnaný súboj. Viac síl ale mala Češka. Karmen prehrala aj druhý súboj a do ďalších bojov nezasiahla,“ vymenoval Bokor.

Nina Hanzlíková (do 45 kg) vstúpila do turnaja lepšou nohou. Najskôr porazila domácu a potom aj českú džudistku. V treťom zápase sa bila o post víťazky skupiny. Maďarská reprezentantka mala podľa trénera viac šťastia. Novohradčanka už v opravách neuspela.

Gál jediným medailistom

Turnaj pokračoval v nedeľu zápasmi kategórií mini a starších žiakov/žiačok. Filip Nemčický (do 45 kg) začal svoj prvý zápas bez rešpektu, čo súper využil a Filipa porazil. Jediným úspešným reprezentantom Novohradu bol Norbert Gál.

„Norbi stabilne podáva dobré výkony a očakával som, že ma v Budapešti nesklame. Bil sa vynikajúco. Súperov porážal krásnymi ipponmi a dostal sa až do boja o zlato. Ten mu, žiaľ, už nevyšiel, no aj tak získal fantastickú striebornú medailu. Za svoje výkony si zaslúži obrovskú pochvalu.“

Trojica starších žiakov Junioru už ale také šťastie nemala. Martin Obročník (do 55 kg) podal podľa trénera výborný výkon. Neustrážil si však súperove techniky, čo ho stálo víťazstvo. Do opráv sa už nedostal, keďže v Martinovej váhovej kategórii zápasilo až 59 pretekárov.

Početné boli aj skupiny zvyšných dvoch džudistov Junioru Samuela Pentku (do 50 kg) a Patrika Gibaľa (do 40 kg). Pretekári, ktorí Novohradčanov porazili, tak museli vyhrať ďalšie tri až štyri duely, aby džudistov Junioru potiahli do opravných zápasov. To sa však nestalo a po úvodnom prehratom zápase všetci traja z turnaja vypadli.

„Našim pretekárom nemám čo vytýkať. Turnaj mal úroveň európskeho pohára a zúčastnili sa ho špičkoví pretekári. Naši dali do toho maximum, za čo si zaslúžia pochvalu. Za podporu džudo klubu Junior Lučenec ďakujem našim sponzorom – firmám Ekoltech, TSV Group, Europak, MaM & co. a mestu Lučenec,“ zakončil tréner.