Štvorlístok trialistov jazdil v Jánošíkovom rodisku

Organizátori situovali preteky do centra terchovskej prírody.

11. máj 2018 o 15:10 Jozef Mikuš

TERCHOVÁ/LUČENEC. Obec Terchová koncom apríla (28. 4.) hostila prvé kolo Európskeho pohára v biketriale. Organizátori situovali preteky do centra terchovskej prírody. Na pretekárov čakali dve kolá po sedem náročných sekcií.

Zabojovať o cenný titul na prestížnu súťaž prišlo až 92 jazdcov z deviatich európskych krajín. Slovensko a Novohrad reprezentoval aj štvorlístok pretekárov z NovoCK Trial Lučenec.

Najmladším členom našej výpravy bol päťročný Jakub Pavko. „Už prvé kolo v kategórii promesa nevyšlo podľa jeho predstáv. Pod to sa ale podpísala horúčka a zápal uška, ktoré sa prejavili neskôr. Skončil tak na 19. mieste. Jeho brat Matej v rovnakej kategórii jazdil veľmi dobre a vďaka tomu si vyjazdil 10. priečku. Pôvodne sme Maťka chceli nasadiť do vyššej kategórie, no prekážky v nich boli omnoho náročnejšie a viditeľne preverili schopnosti skúsenejších jazdcov,“ vysvetlil tréner trialistov Štefan Nagy.

NovoCK mal zastúpenie aj vo vyšších kategóriách v podobe ďalšej súrodeneckej dvojice – Mareka a Michala Nagyovcov. Najstarší Marek pretekal v najpočetnejšej kategórii benjamin. „Čakala ho silná konkurencia v podobe dvoch majstrov sveta, svetovej trojky federácie UCI či špičkového trialistu z Anglicka. Marek náročnejšie sekcie zvládol na výbornú, no zaváhania prišli práve v jednoduchších pasážach. Spomedzi dvadsiatich benjaminov tak obsadil 5. priečku,“ priblížil Nagy.

V Jánošíkovom rodisku sa najviac darilo Michalovi, ktorý v kategórii poussin zabojoval, no zbytočné chyby ho oberali o pohodu. Z boja však vyšiel víťazne a v Terchovej si vyjazdil 3. miesto. „Miško je v kategórii poussin prvý rok a pretekal so staršími jazdcami. S tretím miestom sme veľmi spokojní aj vzhľadom na to, že od prvého miesta ho delilo len osem trestných bodov. Výkony všetkých našich jazdcov hodnotím pozitívne. Chalani si naostro vyskúšali to, čo celú zimu trénovali a nazbierali ďalšie cenné skúsenosti,“ uzavrel tréner.

Trialovú partiu z Lučenca teraz čaká 1. kolo Slovenských hier mládeže v triale na domácej pôde.