Haľko katom Lučenca. Séria sa presúva do Novohradu

O víťazovi prvého finálového zápasu rozhodol gól v závere predĺženia.

12. máj 2018 o 8:38 Jozef Mikuš

ŠK Slovan Bratislava - Mimel Lučenec 2:1 p.p. (0:1)

Góly: 25. a 50. Haľko - 5. Viana. ŽK: Solano, Belaník - Steinwandter, Sobral, Melo, Klema. Divákov: 850. Rozhodovali:

Bratislava: Brndiar, Karpiak - Solano, Haľko, Kyjovský, Rischer, Péchy, Genčúr, Belaník, Rick, Rafaj, Kozár, Zdráhal, Vöröš.

Lučenec: Oberman, Klema, Mikuš - Viana, Brunovský, Kočiš, Hricov, Steinwandter, Sobral, Melo, Ferreira, Fehérvári, Csaba, Kuhajdík.

Stav série: 1:0 pre Slovan (hrá sa na 3 víťazstvá).

BRATISLAVA/LUČENEC. Futsalisti Mimelu Lučenec odštartovali finálovú sériu v dramatickom a vyrovnanom štýle. O víťazovi prvého finálového zápasu rozhodol gól v závere predĺženia.

Lučenčania do zápasu vstúpili výborne, keď už v 5. min. sa im podarilo dostať do vedenia. Domáceho brankára prekvapil brazílsky strelec Viana. Do polčasu sa už ale fanúšikovia gólu nedočkali. Až krátko po zmene strán sa k slovu dostal domáci Haľko, ktorý skóre vyrovnal. Bojovnosť oboch tímov vyústila vo viacero príležitostí, no ani jedna z nich nepriniesla do konca riadneho hracieho času gólový zápis.

Stretnutie na bratislavskej palubovke sa tak prenieslo do predĺženia.

Všetko nasvedčovalo tomu, že duel rozhodnú penalty. Necelú minútu pred koncom predĺženia ale rozhodca odpískal Lučencu faul. Haľko zo štandardky po druhýkrát prekonal gólmana Obermana a strhol prvý finálový bod na stranu Slovanu Bratislava.

Pre Mimel Lučenec však nič nie je stratené. Berkyho partia odohrala proti obhajcovi titulu na jeho pôde vyrovnaný súboj a je viac než isté, že Mimel druhú prehru na novohradskej palubovke nedopustí. Finálová séria sa teraz presúva do centra Novohradu. Lučenec privíta Slovan v piatok 18. mája o 19.00 hod. Zápas sa odohrá športovej hale Arena.