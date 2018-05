Rodinný klan, zneužívajúci ľudí na žobranie, zostáva za mrežami

Obchodníci s ľuďmi svoje obete naučili po nemecky ďakovať i prosiť a nútili „pracovať“ sedem dní v týždni od rána do večera. Všetky vyžobrané peniaze im zobrali.

12. máj 2018 o 10:37 SITA

VELKÉ TERIAKOVCE. Odvolací senát Krajského súdu v Banskej Bystrici v utorok vyhovel sťažnosti prokurátora a ponechal vo väzbe štvorčlennú rodinu z Veľkých Teriakoviec v okrese Rimavská Sobota.

Kvarteto stíhajú za zločin obchodovania s ľuďmi, pretože vyviezli dvoch bezdomovcov do zahraničia na žobranie. Obvinení im potom brali peniaze a poskytovali minimálnu starostlivosť.



Vyšetrovateľ Národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii obvinil zo zločinu obchodovania s ľuďmi 50-ročnú Renátu K. a jej príbuzných 49-ročného Júliusa, 31-ročného Karola a 27-ročného Patrika.

Obeťou týchto obchodníkov s ľuďmi sa stali bezdomovci 46-ročný Aladár a 51-ročná Eva z Banskej Bystrice. Rodinný klan vyviezol Aladára na žobranie do Švajčiarska a Evu do Rakúska. Aladár mal zarábať po kľačiačky s plastovým pohárikom v ruke v meste Olten a Eva v Salzburgu.

Obchodníci s ľuďmi svoje obete naučili po nemecky ďakovať i prosiť a nútili „pracovať“ sedem dní v týždni od rána do večera. Všetky vyžobrané peniaze im zobrali. Stravu im dávali minimálnu a spať museli v rôznych altánkoch a prístreškoch. Keď Aladár zistil, že ho vykorisťujú, asi po mesiaci „práce“ ušiel späť na Slovensko. Eva žobrala najprv v Rakúsku, neskôr ju presunuli do Švajčiarska. Odtiaľ sa vrátila s pomocou istej mladej ženy, ktorá ju našla spať na železničnej stanici.



Prokurátor žiadal väzbu z obáv, že by Renáta K. a jej príbuzní mohli pokračovať v trestnej činnosti alebo pred trestným stíhaním ujsť do zahraničia.